Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:28 21

Версия о травле парня, устроившего стрельбу в благовещенском колледже, не подтвердилась

Версия о травле парня, устроившего стрельбу в благовещенском колледже, не подтвердилась
Фото: amur.info

Версия о травле в отношении Даниила Засорина, который устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ, не подтвердилась. Об этом заявили во время итоговой пресс-конференции амурского следственного управления.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 ноября 2019 года в Благовещенске произошла трагедия. Студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ пронес в здание учебного заведения огнестрельное оружие и устроил стрельбу, после чего застрелился. В результате происшествия погиб молодой человек, трое получили ранения.

Чрезвычайное происшествие получило резонанс. В соцсетях широко обсуждалось, что возможной причиной преступления, совершенного молодым человеком, стала травля в отношении него. В частности, говорилось, что Даниил Засорин был жертвой издевательств. Однако эта информация в ходе следствия не подтвердилась.

«Расследование этого дела находится в федеральной информационной повестке и Следственный комитет не уполномочил нас давать комментарии по данному поводу. Единственное, что я могу сказать, что следствию достоверно известны причины совершенного преступления и совершенного самоубийства, достоверно установлены мотивы поведения. Но говорить о них мы не можем, поскольку идет следствие, и о его результатах расскажет центральный аппарат СК РФ», – пояснил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Станислав Белянский.

«Но что могу еще добавить: те версии, которые выдвигаются в СМИ – о травле, и другие, – не нашли своего подтверждения в ходе следствия», – добавил Станислав Юрьевич.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», говоря о результатах проверки по факту ЧП, главный прокурор Амурской области Руслан Медведев отметил, что во время призывной комиссии психиатр выявил неблагополучие у Даниила Засорина, но не принял должных мер. В результате молодой человек смог получить разрешение на оружие, из которого производились выстрелы.

Просмотров всего: 2668

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске разбилась легковушка (видео)
Происшествия 2

В Свободном подросток погиб от отравления газом
Происшествия 4

У матери грудного младенца, умершего в Зее, не хватало денег на детскую молочную смесь
Происшествия

Житель Тамбовского района, лишенный водительских прав, напился и сел за руль

Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Развязка, конечно, огонь!

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    А то, что сами они изначально признали факт травли. Следствием не учитывается видимо. Ну у нас есть в законе такой пункт, не дословно но суть такая "Суд принимает во внимание только те доказательства, которые суд считает важными (необходимыми)". Т.е. любое дело на 180 градусов развернуть не проблема, даже в законе прописано.

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Что и следовало ожидать

  • Музыка

    Музыка
    2 часа назад

    Разве факт травли не был очевиден даже без следственных мероприятий? Хотя бы исходя из того, что находилось в общем доступе? Или у нас цель следствия - запутать все

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    И Губернатор вроде говорил, что имеет место факт травли (насколько я помню)

    Что опять мнение поменял?

  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Кто следующий?..

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Альтер

    И Губернатор вроде говорил, что имеет место факт травли (насколько я помню)

    Что опять мнение поменял?



    А как же признания того чуть-чуть богатенького юнца, которого отчислили задолго до События и которого не пустили в Израиль,но пустили в Турцию и Корею, о том, что д%@$или Даню жостко? Хайпу искал?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Лина24

    Кто следующий?..



    Дети тех кто смалодушничал.

  • лиля

    лиля
    2 часа назад

    А мотив товарищи следователи установили?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    Лина24

    Кто следующий?..



    Дети тех кто смалодушничал.



    Дети тех кто принимает решения в такие замесы не попадают. Кастовость. Да и воспитание даёт о себе знать. Я не знаю обеспеченных семей, где детей держат в ежовых рукавицах. Ну а если попадут, то всё будет беспристрастно (?) и точно не в пользу агрессора.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Значит и инфа что девушка этого парня покончила с жизнью тоже домыслы.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Николай Смирнов

    Развязка, конечно, огонь!



    Та же практика ведения следствия, вроде этой https://forum.amur.info/news/186741/?page=last#5559301



  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    А раз не было травли - все белые и пушистые, остаются только виноватыми охранник да директор ЧОПа. И так до следующего раза :(

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Не верю. Такого не бывает, чтобы без причины.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Едросовские прихвостни к другому выводу и не могли прийти

  • Владимир86

    Владимир86
    1 час назад

    Если не было травли, то за что сняты руководители?

  • chilly

    chilly
    42 минуты назад

    Позор такому "правосудию".

  • LanaM

    LanaM
    16 минут назад

    Писец... Это наше правосудие... Позор... Только вот эффект бумеранга никто не отменял..

    .

  • Chief

    Chief
    8 минут назад

    Ну а что все хотели!!! Кому охота грязь выносить из избы? Парня нет! Кто мог хоть каплю света пролить, по этому эти ПИД...СЫ спустили все по тихому как говориться на тормозах. Кто то занес чуть чуть в конверте, кому то даже не хотелось выполнить свой долг следователя

  • sabotazh

    sabotazh
    6 минут назад

    Очень надеюсь что детей нечестных судей, прокуроров, полицейских, чиновников и прочих людей, тоже будут гнобить в учебных заведениях, но! Такие же как они не увидят никакой травли...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 минуты назад

    В Забайкалье тоже "не было" неуставняка, был "нервный срыв", один к одному- людей считают.... лучше промолчи...

Показать все (21) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь