Версия о травле парня, устроившего стрельбу в благовещенском колледже, не подтвердилась

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 14 ноября 2019 года в Благовещенске произошла трагедия. Студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ пронес в здание учебного заведения огнестрельное оружие и устроил стрельбу, после чего застрелился. В результате происшествия погиб молодой человек, трое получили ранения.

Чрезвычайное происшествие получило резонанс. В соцсетях широко обсуждалось, что возможной причиной преступления, совершенного молодым человеком, стала травля в отношении него. В частности, говорилось, что Даниил Засорин был жертвой издевательств. Однако эта информация в ходе следствия не подтвердилась.

«Расследование этого дела находится в федеральной информационной повестке и Следственный комитет не уполномочил нас давать комментарии по данному поводу. Единственное, что я могу сказать, что следствию достоверно известны причины совершенного преступления и совершенного самоубийства, достоверно установлены мотивы поведения. Но говорить о них мы не можем, поскольку идет следствие, и о его результатах расскажет центральный аппарат СК РФ», – пояснил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области Станислав Белянский.

«Но что могу еще добавить: те версии, которые выдвигаются в СМИ – о травле, и другие, – не нашли своего подтверждения в ходе следствия», – добавил Станислав Юрьевич.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», говоря о результатах проверки по факту ЧП, главный прокурор Амурской области Руслан Медведев отметил, что во время призывной комиссии психиатр выявил неблагополучие у Даниила Засорина, но не принял должных мер. В результате молодой человек смог получить разрешение на оружие, из которого производились выстрелы.