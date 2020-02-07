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В Благовещенске будут судить инструктора, из-за которого чуть не утонул ребенок

В Благовещенске будут судить инструктора, из-за которого чуть не утонул ребенок

В Благовещенске спасатель аквапарка, где чуть не утонул мальчик, понесет уголовную ответственность. Как установило следствие, в нарушение должностных функций инструктор-спасатель покинул свой пост. В этот момент мальчик прыгнул в бассейн на глубину и, не умея плавать, начал тонуть.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», это произошло в благовещенском аквапарке «Плаза» вечером 3 декабря 2019 года. Как позже установило следствие, под водой ребенок провел около трех минут. До приезда скорой помощи его пытались реанимировать посетители аквапарка, затем приехали медики и забрали пострадавшего в больницу.

Мальчик находился в отделении реанимации; его состояние врачи характеризовали как тяжелое. Жизнь ребенка удалось спасти.

«По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело. В рамках дела мы допросили очевидцев, самого мальчика, его родителей. Провели судебно-медицинскую экспертизу на наличие у ребенка телесных повреждений. Установили причиненный вред его здоровью и установили, что инструктор-спасатель в нарушение должностных функций покинул свой спасательный пост. В этот момент мальчик прыгнул в бассейн с большой глубиной и, не умея плавать, начал тонуть – в связи с тем, что он оказался без присмотра со стороны спасателя. Под водой ребенок находился более трех минут до момента своего спасения», – рассказал руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

С учетом всех собранных доказательств следователь вынес постановление о привлечении инструктора-спасателя к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщил руководитель благовещенского следственного отдела, в ближайшее время материалы уголовного дела направят прокурору Благовещенска для утверждения обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.

Инструктору-спасателю может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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#дети #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    в колледже и начальника и охранника прибрали, тут только инструктора,.... атик мощный чувак.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    3 часа назад

    О, еще одного "крайнего" нашли. Как и в инциденте в сельскохозяйственном техникуме. А взрослые, с которыми пострадавший мальчик пришел в бассейн, разве не должны были следить за мальцом, не умеющим плавать?! Их не привлекают к ответственности? У них все норм?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    коммунальный техникум

  • Пальмочка

    Пальмочка
    2 часа назад

    а родители белые и пушистые? что за мода пошла, ответственность за своего ребенка на кого-то перекладывать.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    Прошу прощения за допущенную ошибку в названии учебного заведения

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Я тоже за привлечения тех с кем он пришол в аквапарк или с этой ситуации можно сделать вывод можно прийти оставить детей и пофигу, если что с инструктора или спасателя спросим. Бред полнейший

  • Бугемон

    Бугемон
    2 часа назад

    Что вы как дети малые, ей богу... Родителей наказать, взрослых... На основании чего и каким образом вы предлагаете их наказывать???

    Родителей за неисполнение родительских обязанностей?? Так они и не присутствовали во время инцидента в бассейне. Их если и наказывать, то только лишением родительских прав, но в таком случае пацан получает счастливый билетик в детдом! Естественно, никто этого делать не будет.

    Наказывать взрослых, с которыми он туда пришёл?? Пфф!! Да им вообще, грубо говоря, по барабану. Со стороны закона к ним претензий не предъявишь. Если только родители пострадавшего с них спросят за это дело.

    Другой вопрос - а почему на скамье подсудимых нет руководства аквакомплекса!! Почему юр.лицо, на территории которого произошло ЧП остаётся в сторонке?? Почему наказывают только непосредственного исполнителя - инструктора?? Где директор сего заведения???

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Посадить всех!!!! Инструкторов, врачей, учителей, воспитателей, социальных работников, родителей, дедушек, бабушек, старших братьев и сестер... ит.д.!!!! Мож забыл кого? Да, вот еще - таксиста, привезшего в аквапарк!!

  • Таяна

    Таяна
    49 минут назад

    Бред какой-то. А если бы пацан прыгнул в колодец? Тоже бы виноватого искали? "не умеет плавать и прыгнул в глубокий бассейн" номинация на премию Дарвина

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    8 минут назад

    Ух ты, сколько тут альтернативно-одарённых в комментарии набежало! Объясняю на пальцах: у спасателя есть чёткая должностная обязанность - спасать (для тупых: он потому и называется "спасатель", что спасает тех, кто попал в беду). Продолжая логику рассуждений - спасатель в бассейне должен спасать тонущих. Этот спасатель ушел с места работы. При чём тут взрослые, руководитель атика и другие посетители? Нарушил инструкцию - неси ответственность. И если эти прописные истины до кого-то не доходят, то я бы рекомендовал этим людям задуматься над своим уровнем развития.

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