В Благовещенске будут судить инструктора, из-за которого чуть не утонул ребенок

Как сообщало ИА «Амур.инфо», это произошло в благовещенском аквапарке «Плаза» вечером 3 декабря 2019 года. Как позже установило следствие, под водой ребенок провел около трех минут. До приезда скорой помощи его пытались реанимировать посетители аквапарка, затем приехали медики и забрали пострадавшего в больницу.

Мальчик находился в отделении реанимации; его состояние врачи характеризовали как тяжелое. Жизнь ребенка удалось спасти.

«По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело. В рамках дела мы допросили очевидцев, самого мальчика, его родителей. Провели судебно-медицинскую экспертизу на наличие у ребенка телесных повреждений. Установили причиненный вред его здоровью и установили, что инструктор-спасатель в нарушение должностных функций покинул свой спасательный пост. В этот момент мальчик прыгнул в бассейн с большой глубиной и, не умея плавать, начал тонуть – в связи с тем, что он оказался без присмотра со стороны спасателя. Под водой ребенок находился более трех минут до момента своего спасения», – рассказал руководитель следственного отдела по Благовещенску Данил Фисенко.

С учетом всех собранных доказательств следователь вынес постановление о привлечении инструктора-спасателя к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщил руководитель благовещенского следственного отдела, в ближайшее время материалы уголовного дела направят прокурору Благовещенска для утверждения обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.

Инструктору-спасателю может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.