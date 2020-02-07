Амурчан предупреждают о непогоде и потеплении на 8-10 градусов

Амурский гидрометцентр опубликовал в своем Инстаграме предупреждение о погодных изменениях. Так, в период с 9 по 11 февраля в большинстве районов Амурской области ожидается снег, местами слабая метель. Это связано с серией западных циклонов.

10-11 февраля смещение систем атмосферных фронтов будет сопровождаться усилением юго-западного, южного ветра до 12-16 метров в секунду, местами в северных районах – сильным снегом. Ожидается повышение температурного фона по области на 8-10 градусов. Днем 11 февраля на юге Амурской области вероятно повышение температур до 0…минус 3 градусов, образование гололедицы.

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Александр Авдеев