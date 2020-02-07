Родственники главы Новобурейского остаются основными обвиняемыми в его убийстве

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале ноября 2017 года Андрей Новокрещёнов пропал. Вскоре нашли его сожженный автомобиль, а у реки Дея обнаружили его тело. В деле об убийстве поселкового главы долгое время не было подозреваемых. Следствие напряженно работало над версиями того, как произошло преступление и кто причастен к его совершению. В качестве возможных версий убийства рассматривались конфликт в сфере бизнеса или на фоне семейных отношений.

По подозрению к причастности к убийству были задержаны двое родственников Новокрещёнова – 33-летний Артем Погуляев и 29-летний Алексей Татаренко. Это родные братья женщин, ранее находившихся в отношениях с Новокрещёновым. Артем – брат экс-супруги Андрея Новокрещёнова – Евгении, а Алексей – брат Марии, с которой глава поселка жил на момент гибели.

«По уголовному делу задерживались два лица, с ними проводились определенные следственные действия, процессуальные действия. В настоящее время они освобождены из-под стражи, но это не свидетельствует о том, что они виновны либо невиновны. Это свидетельствует лишь о том, что у следствия отпали те основания, на основании которых в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они по-прежнему находятся в статусе обвиняемых и, соответственно, их причастность продолжает проверяться», – подчеркнул руководитель отдела по расследованию особо важных дел Борис Бурков.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», родные не верили в причастность Алексея и Артема к убийству. Более того, по их словам, у них обоих было железное алиби на момент совершения преступления: Артем был в Благовещенске, а Алексей – сотрудник Росгвардии – находился на дежурстве. В Новобурейском прошла серия пикетов в защиту обвиняемых. 31 января обвиняемых выпустили из благовещенского СИЗО. В настоящее время мера пресечения изменена на подписку о невыезде при надлежащем поведении.

Параллельно по уголовному делу, помимо причастности родственников Новокрещенова к его убийству, проверяются и другие версии, которые были выдвинуты на начальной стадии расследования.

По делу допросили больше 1 500 свидетелей и провели 200 различных экспертиз. «Расследование построено таким образом, что мы получаем новые образцы для исследования, соответственно, проводим по ним экспертизы. И в зависимости от того, какие обстоятельства мы устанавливаем, назначаем дополнительные экспертизы», – объяснило руководство ведомства.