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сегодня, 11:38 23

МЧС готовит гуманитарную помощь для жителей Китая

МЧС готовит гуманитарную помощь для жителей Китая
Фото: pixabay.com

МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Как сообщили в пресс-службе министерства, самолет с гуманитарной помощью планируется направить в Китай 8 февраля.

«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра, – сказал представитель министерства ТАСС. – Помощь будет доставлена самолетом МЧС Ил-76. Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское». Гуманитарный груз будет комплектоваться в течение 6 и 7 февраля из Московской, Тверской и Воронежской областей.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг с МИД и МЧС изучают возможность оказания гуманитарной помощи Китаю в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых КНР испытывает потребность.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тысяч, более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тысячи.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека – россияне, граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.

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#Китай #коронавирус в Китае #МЧС

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    экономика Китая, и порядок в стране позволят им самим справиться с этими проблемами, Своим помогите, к глубинке, дома-крыши поправьте, заборы бабушкам))) хват вылизывать китаю одно место! ((((

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    inoyэкономика Китая, и порядок в стране позволят им самим справиться с этими проблемами, Своим помогите, к глубинке, дома-крыши поправьте, заборы бабушкам))) хват вылизывать китаю одно место! ((((


    ++++++++

  • Володя.А

    Володя.А
    2 часа назад

    Помогаем гуманитарной помощью( Китай, Сирия, Украина), а россиянам не помогают.

  • alinaricer

    alinaricer
    2 часа назад

    inoy

    экономика Китая, и порядок в стране позволят им самим справиться с этими проблемами, Своим помогите, к глубинке, дома-крыши поправьте, заборы бабушкам))) хват вылизывать китаю одно место! ((((



    Причем тут "вылизывать"???Это обычный человеческий фактор, когда люди друг другу помогают. Хотя у нас в России с таким фактором мало знакомы.

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Аж слёзы наворачиваются...Страна с загибающейся экономикой направляет гуманитарную помощь стране с самой сильной экономикой! Ой клоуны!

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Ну а почему нам не помогают-прислали бы огурцов, маски и помидоры самолетами МЧС))))))

    Второй вопрос-в результате этих событий НАШ бизнес (особенно приграничный) здорово пострадал

    Последствия будут видны еще длительное время

    Интересно-Китай НАМ будет помогать?

  • Вишня

    Вишня
    2 часа назад

    Что то когда Сибирь вся горела не видели мы особой помощи.... а сами вечно лезем попец лизнуть!

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Уроды, блин, своим лучше помогайте

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Я за гуманитарную помощь Китаю! Тем более, если речь действительно идет о средствах профилактики и лечения - не у каждой страны (даже у Китая) одномоментно может оказаться нужный запас необходимого. Это реально важное для нас государство. И жест окажется памятным для китайцев. Сирия, Иран, страны Африки и прочие, расположенные хрен знает на каком отдалении от России - вот тут надо подумать, вбрасывать ли миллионы и миллиарды, обеспечивая чьи-то персональные интересы...

  • Барабака

    Барабака
    2 часа назад

    Sergey_Korenev

    Я за гуманитарную помощь Китаю! Тем более, если речь действительно идет о средствах профилактики и лечения - не у каждой страны (даже у Китая) одномоментно может оказаться нужный запас необходимого. Это реально важное для нас государство. И жест окажется памятным для китайцев. Сирия, Иран, страны Африки и прочие, расположенные хрен знает на каком отдалении от России - вот тут надо подумать, вбрасывать ли миллионы и миллиарды, обеспечивая чьи-то персональные интересы...



    А нам кто поможет? У нас масочный режим, маски по 10 рублей, и их еще днём с огнём не сыщешь!!

    А для гуманитарки они нашлись, ага.

    И Арбидол у нас стоит 260 рублей за 10 таблеток - это дневная доза, а надо 5 дней пропить.

    Китайцам везем гуманитарку...

    Да я в акуе!!!

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Барабака

    Sergey_Korenev

    Я за гуманитарную помощь Китаю! Тем более, если речь действительно идет о средствах профилактики и лечения - не у каждой страны (даже у Китая) одномоментно может оказаться нужный запас необходимого. Это реально важное для нас государство. И жест окажется памятным для китайцев. Сирия, Иран, страны Африки и прочие, расположенные хрен знает на каком отдалении от России - вот тут надо подумать, вбрасывать ли миллионы и миллиарды, обеспечивая чьи-то персональные интересы...



    А нам кто поможет? У нас масочный режим, маски по 10 рублей, и их еще днём с огнём не сыщешь!!

    А для гуманитарки они нашлись, ага.

    И Арбидол у нас стоит 260 рублей за 10 таблеток - это дневная доза, а надо 5 дней пропить.

    Китайцам везем гуманитарку...

    Да я в акуе!!!



    Вам жалко Арбидол? Да нет от него никакого толка - покупают потому, что все эти бесполезные кагоцелы в рекламе крутятся бесконечно. Кое-кто из вышестоящих вложился в этот бизнес - вот и продают эти пустышки без каких-либо исследований. А про маски... Прочитайте, что написано на упаковке: задерживают частицы пыли и бактерии. Если бактерии измеряются в микронах, то вирусы меряют миллимикронами. Нет толку от масок в борьбе с вирусами. В очередной раз афера с масками - кто-то наживется. Не надо жадничать - соседям надо помогать. Да и помощь, скорее всего, будет больше жестом, чем большими объемами.

  • zeya28

    zeya28
    1 час назад

    Мы никогда не были жадинами, и помогали, и выручали. Но как все-таки прАвы те, кто пишет, что неплохо было бы и своим толику внимания уделить, особенно когда через область вытекает газ, а в селах приходится иногда и за хворостом отправляться.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    А разве одноразовые маски которые продаются в наших аптеках изготовлены не в Китае?

  • Bobba

    Bobba
    1 час назад

    очередной плевок в лицо от доблестного правительства. геноцид в чистом виде как он есть. дядя Пу в очередной раз показал кто ему дороже

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Sergey_Korenev

    Барабака

    Sergey_Korenev

    Я за гуманитарную помощь Китаю! Тем более, если речь действительно идет о средствах профилактики и лечения - не у каждой страны (даже у Китая) одномоментно может оказаться нужный запас необходимого. Это реально важное для нас государство. И жест окажется памятным для китайцев. Сирия, Иран, страны Африки и прочие, расположенные хрен знает на каком отдалении от России - вот тут надо подумать, вбрасывать ли миллионы и миллиарды, обеспечивая чьи-то персональные интересы...



    А нам кто поможет? У нас масочный режим, маски по 10 рублей, и их еще днём с огнём не сыщешь!!

    А для гуманитарки они нашлись, ага.

    И Арбидол у нас стоит 260 рублей за 10 таблеток - это дневная доза, а надо 5 дней пропить.

    Китайцам везем гуманитарку...

    Да я в акуе!!!



    Вам жалко Арбидол? Да нет от него никакого толка - покупают потому, что все эти бесполезные кагоцелы в рекламе крутятся бесконечно. Кое-кто из вышестоящих вложился в этот бизнес - вот и продают эти пустышки без каких-либо исследований. А про маски... Прочитайте, что написано на упаковке: задерживают частицы пыли и бактерии. Если бактерии измеряются в микронах, то вирусы меряют миллимикронами. Нет толку от масок в борьбе с вирусами. В очередной раз афера с масками - кто-то наживется. Не надо жадничать - соседям надо помогать. Да и помощь, скорее всего, будет больше жестом, чем большими объемами.



    Про маски - это вы в школах расскажите, куда ребёнка без маски не пустят.

    Арбидол лично нам помогает. Только не пойму, какого хрена он стоит столько. Его бы в качестве гуманитарки горожанам раздали - было бы больше толка.

    А так - очередной прогиб или зализ - нужное подчеркнуть.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Б-29

    А разве одноразовые маски которые продаются в наших аптеках изготовлены не в Китае?



    В РФ делают только резинки и планки для носа, текстиль поставляется из Китая...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Да и помощь, скорее всего, будет больше жестом, чем большими объемами (с)

    183 кубометра - написано русским по белому.

    Сомневаюсь, что там будет тупо вата для объема.

    183 кубометра - это заполненный гуманитаркой куб 183 метра в длину, 183 в ширину и 183 в глубину.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Барабака

    Да и помощь, скорее всего, будет больше жестом, чем большими объемами (с)

    183 кубометра - написано русским по белому.

    Сомневаюсь, что там будет тупо вата для объема.

    183 кубометра - это заполненный гуманитаркой куб 183 метра в длину, 183 в ширину и 183 в глубину.



    Математик!!! То, что вы написали - это будет 6.128.487 метров кубических.

    183 кубометра это 10 метров в длину, 6 в ширину и 3 в высоту...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Сорри, от возмущения ум отключился, ну

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Да всё равно, своим раздать вообще не помешало бы.

    Мы в аптеку несём денежку, а наше любимое государство то, что вдруг стало дорогим и дефицитным, отправляет к соседям.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Барабака

    Да всё равно, своим раздать вообще не помешало бы.

    Мы в аптеку несём денежку, а наше любимое государство то, что вдруг стало дорогим и дефицитным, отправляет к соседям.



    Меня, к примеру, намного больше бесили гумкомвои из сотен машин с гуманитаркой, отправляемые на Украину. Вот там реально объемы были. А тут - контейнер, от страны стране. Реально - жест. Уйдет в них арбидол, маски и т.п. или нет - в аптеках оно меньше стоит не будет. Тем более, что со стороны Китая были запросы на помощь - они готовы были заплатить. Но это не по-соседски будет деньги брать. Когда у нас леса горели, китайцы готовы были потушить своими самолетами, предлагали помощь бесплатно. Наши гордо отказались. Видать, надо было выжечь и скрыть масштабы рубки.

    На Амурской ярмарке с сегодняшнего дня штраф за появление сотрудников без маски 5000 рублей...

  • Б-29

    Б-29
    27 минут назад

    Sergey_Korenev



    На Амурской ярмарке с сегодняшнего дня штраф за появление сотрудников без маски 5000 рублей...



    А кто штрафовать то будет? Административная комиссия города Благовещенска или по каждому случаю протокол полицейские будут оформлять, а затем решение суд принимать будет? Ведь у администрации Амурской ярмарки нет таких полномочий. Так что не заморачивайтесь.

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Поможем Китаю своими огурцами, кабачками, баклажанами и морковкой!

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