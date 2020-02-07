МЧС готовит гуманитарную помощь для жителей Китая

МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов. Как сообщили в пресс-службе министерства, самолет с гуманитарной помощью планируется направить в Китай 8 февраля.

«В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина и правительства РФ МЧС начало формировать гуманитарную помощь для жителей Китая. В качестве гуманитарной помощи в КНР планируется доставить средства индивидуальной защиты и медицинские препараты общим объемом 183 кубометра, – сказал представитель министерства ТАСС. – Помощь будет доставлена самолетом МЧС Ил-76. Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское». Гуманитарный груз будет комплектоваться в течение 6 и 7 февраля из Московской, Тверской и Воронежской областей.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг с МИД и МЧС изучают возможность оказания гуманитарной помощи Китаю в части поставок средств индивидуальной защиты, в которых КНР испытывает потребность.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тысяч, более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тысячи.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека – россияне, граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.