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7февраля
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сегодня, 11:30 0

Амурчанин завоевал серебро первенства России по легкой атлетике

Амурчанин завоевал серебро первенства России по легкой атлетике
Фото: instagram.com/minsport28

Амурский спортсмен Данила Тен стал серебряным призером первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок U20. Эти соревнования проходят с 6 по 8 февраля в Волгограде.

Как сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области, Данила занял второе место в беге на 60 метров с результатом 6,85 секунды.

Ранее Амур.инфо сообщало об успехах на первенстве России по легкой атлетике амурской спортсменки Ольги Батыревой. Она стала победительницей соревнований, показав лучший результат в толкании ядра в помещении.

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