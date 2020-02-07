Амурчанин завоевал серебро первенства России по легкой атлетике

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Амурский спортсмен Данила Тен стал серебряным призером первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок U20. Эти соревнования проходят с 6 по 8 февраля в Волгограде.

Как сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области, Данила занял второе место в беге на 60 метров с результатом 6,85 секунды.

Ранее Амур.инфо сообщало об успехах на первенстве России по легкой атлетике амурской спортсменки Ольги Батыревой. Она стала победительницей соревнований, показав лучший результат в толкании ядра в помещении.