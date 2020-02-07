В 2019 в Амурской области следователи возбудили 1 038 уголовных дел

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области состоялась пресс-конференция, главной темой которой стала работа ведомства в минувшем, 2019 году. Руководство амурского следственного управления рассказало журналистам о расследовании громких уголовных дел прошлого года.

В 2019 году в Амурской области зарегистрировали 6 946 сообщений о преступлениях, в том числе 6 065 преступлений против личности, 312 – о преступлениях экономической направленности и 93 – о коррупционных преступлениях.

По результатам рассмотрения сообщений возбудили 1 038 уголовных дел, в том числе 627 дел о преступлениях против личности. Расследовано 582 уголовных дела о преступлениях против личности, в том числе 531 преступление из категории тяжких и особо тяжких. Возбуждено 143 уголовных дела об убийствах и покушениях на убийство. 110 дел этой категории направлены в суд.

По фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, в Амурской области за минувший год возбуждено 66 уголовных дел. 71 дело – с учетом материалов, возбужденных в предыдущие годы, – направлено в суд.

По преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности возбуждено 150 уголовных дел. Среди них – 37 дел по фактам изнасилований. Окончено с направлением в суд 98 дел, в том числе 19 дел об изнасилованиях.

В 2019 году в производстве амурских следователей находилось 216 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 145 дел о 182 преступлениях окончены и направлены в суд. Чаще всего несовершеннолетние правонарушители совершают преступления против собственности – в 2019-м году было 68 дел этой категории, – а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Также были расследованы семь уголовных дел, несовершеннолетние фигуранты которых обвинялись в совершении изнасилования или насильственных действий сексуального характера. Четыре уголовных дела были заведены по преступлениями против жизни и здоровья.

В прошлом году в Амурской области сотрудники регионального управления СК РФ возбудили 186 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. В производстве следователей находилось 258 уголовных дел этой категории. Установлены 135 несовершеннолетних потерпевших. Восемь из них стали жертвами преступных посягательств со стороны близких и членов семьи. В отношении трех детей преступления совершили с использованием интернета. Как уточнил руководитель амурского следственного управления Станислав Белянский, эти дела касались общения взрослых с ребенком посредством интернет-переписки. Во всех трех случаях взрослые пользователи позволили себе переписываться с несовершеннолетними на тему сексуальных отношений. Все эти дела уже направлены в суд. Чтобы защитить детей от нежелательной информации, руководство управления рекомендует родителям тщательнее следить за активностью детей в соцсетях.