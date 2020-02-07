С проблемой жилья для северян губернатор Приамурья планирует выйти на уровень центра

Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Амурской области посетил поселок Верхнезейск Зейского района. Василий Орлов побывал на социально значимых объектах и встретился с главами притрассовых поселков, расположенных в зоне БАМа. На встрече был поднят первостепенный для жителей вопрос о переселении из аварийного жилья.

Построенное в годы промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока жилье сейчас находится в ветхом состоянии. Проблемы переселения решаются на протяжении многих лет. Меры по предоставлению нового жилья взамен аварийного принимаются по трем направлениям: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», переселение граждан из аварийного фонда. Еще одно направление – предоставление сертификатов на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера.

К зоне БАМа причислено 6 муниципальных образований: Тында, Тындинский, Зея, Зейский, Селемджинский и ряд поселений Мазановского района. Наибольшая доля аварийного жилого фонда в области (22 %) сосредоточена в посёлках, расположенных в зоне БАМа.

С 2011 года проблема по переселению граждан в основном решается в рамках двух федеральных целевых программ «Жилище» (уже приобретено 785 квартир, переселено порядка 1 880 человек) и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы». По этому проекту проводилась комплексная застройка микрорайона «Таежный», построен 41 многоквартирный дом в Тынде на 1 124 квартиры, что позволило переселить еще почти 3 500 человек.

Всего с 2011 года в рамках этих программ было переселено более 5 000 человек. На это из бюджетов различных уровней было направлено более 6 миллиардов рублей.

С 2018 программы были интегрированы в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». При её реализации возникает ряд трудностей, одна и которых – отсутствие жилья на вторичном рынке в поселениях в зоне БАМа, которое можно приобрести.

Функционирует в регионе и программа переселения из аварийного жилого фонда, действующая с 2019 по 2025 год, объем финансирования программы 6 миллиардов рублей. В неё вошли дома, признанные аварийными до 2017 года. На первом этапе программы с 2019 по 2020 годы планируется переселить 12,5 тыс. кв. метров жилья, на эти цели заложено более 540 миллионов рублей. Уже переселены жители из 6 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Сейчас строятся дома в городах Сковородино и Свободном, в остальных районах приобретаются квартиры. Сертификаты на приобретение жилья получают и жители, выезжающие из районов Крайнего Севера. В текущем году таких сертификатов планируется выдать 96, из них в Зейском районе – 33.

За время действия всех программ с 2012 по 2019 года из непригодного жилья в поселок Верхнезейск переселено 94 семьи, всего в Зейском районе новое жилье получили 148 семей. На эти цели было направлено более 217 миллионов рублей.

«Правительством региона завершается актуализация данных о том, какое количество граждан нуждается в жилье. По планам, эта работа будет завершена до 1 марта 2020 года. Считаю, что необходимо разрабатывать отдельную государственную программу, в которой будут учтены все потребности и средства. С таким предложением планируется выйти на федеральный уровень и решить проблему переселения», – сказал Василий Орлов.

С вопросом о создании производства по переработке дикоросов обратилась глава Бомнакского сельсовета Марина Подолько. «Наши жители, как, наверное, и другие амурчане из отдаленных северных поселков, нуждаются в трудоустройстве. Мы охотимся, рыбачим, собираем ягоду и продаем всё добытое скупщикам, за счет чего и живем. Для амурчан это заработок, однако всё это нельзя назвать нормальной работой. Возможно, есть варианты создания небольшого производства по переработке дикоросов?» – озвучила проблему глава.

В настоящее время вопросы заготовки дикоросов и их дальнейшей реализации активно обсуждаются среди глав районов области. Вопрос по налаживанию переработки ягод и грибов звучит регулярно. В прошлом месяце Минсельхозу области было дано поручение проработать этот вопрос.

Также глава региона поручил разобраться в проблеме ремонта и передачи теплотрассы в селе Дугда. Необходимость ремонта и возможность передачи сетей будет проработано министерство ЖКХ региона. Примерная стоимость ремонта объекта составляет 12,5 миллиона рублей. По теплосетям в холодное время года отапливается 12 домов, в которых проживает 10 семей.

Также Василий Орлов посетил участковую больницу Верхнезейска и поинтересовался главными проблемами организации. Одна из острых тем – получение справок о смерти человека в случаях, когда нужно проводить вскрытие. Для этого приходится доставлять тела из Верхнезейска в Зейскую больницу. Проблема присуща и другим северным поселкам (Бомнак, Горный, Хвойный). Решением может стать восстановление патолого-анатомического отделения на базе амбулатории Верхнезейска. Министр здравоохранения области Евгения Жарновникова пояснила, что в участковой больнице уже подобрано помещение. «Помимо помещения и оборудования, возникает и вопрос привлечения кадров. Минздраву региона нужно для начала подобрать медработника и сделать расчеты стоимости создания отделения», – сказал Василий Орлов.

Следующим пунктом поездки стал детский сад поселка. В прошлом году в здании был проведен капремонт системы отопления, канализации и холодного водопровода. В планах на лето – косметический ремонт. Педагоги рассказали, что детсад нуждается только в электропроводке. Для решения данного вопроса Василий Орлов предложил составить первоначальную смету работ, сообщает областное правительство.