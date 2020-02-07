В Благовещенске обсуждают информацию о закрытии гематологического отделения АОДКБ

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Главный врач детской областной больницы встретился с родителями детей, которые проходят лечение в отделении гематологии медучреждения. Он объявил, что отделение закрывается и детям нужно будет ездить за медпомощью в другие регионы. В министерстве здравоохранения Амурской области в свою очередь заявляют, что ни о каком закрытии речь не идет.

О том, что отделения гематологии, в котором лечатся дети с заболеваниями крови и онкологической патологией, будет ликвидировано до конца текущего месяца родителям рассказал главный врач детской областной больницы Руслан Белоус. Он пригласил родителей и сообщил, что это вопрос решенный, поскольку уволились все сотрудники отделения. Объяснил это психологическим давлением, которое испытывают медики из-за истории с заболеванием гепатитом С больных раком детей.

«Ургентные пациенты, которые требуют неотложных медицинских мероприятий и будут поступать с гематологическим онкологическим состоянием они будут лечиться в рамках 323 закона. Мы их будем естественно выводить из этого состояния. Дальше мы будем отсылать базовые центральные выписки с дальнейшим лечением пациентов на центральной базе. У нас это Хабаровск может быть. (…) Ну и другие клиники России, там, где есть этот профиль. (…) Это не какой-то бойкот, это всего лишь та защитная реакция, когда люди не могут уже», – пояснил Руслан Алексеевич.

По словам главного врача, заменить уволившихся специалистов в регионе некем, поскольку на подготовку любого специалиста нужно от 7 до 11 лет.

О критической ситуации в коллективе лечебного учреждения говорится и в открытом письме работников детской областной клинической больницы. Оно опубликовано в Инстаграм-аккаунте лечебного учреждения. Среди подписавшихся – сотрудники различных отделений, не только гематологического.

В письме говорится, что ситуация вокруг больницы напоминает сотрудникам травлю, как со стороны СМИ, так и со стороны следственных и контролирующих органов. И все это связано с информацией о заражении онкобольных детей гепатитом С. Сотрудники пишут о бездоказательных обвинениях, о мнимых, по их словам, нарушениях, которые находят во время проводимых сейчас многочисленных проверок медучреждения, об оскорблениях со стороны родителей пациентов и как следствие увольнении из больницы квалифицированных специалистов.

В ходе беседы с родителями Руслан Белоус сообщил, что готовится также открытое письмо на президента РФ.

Письма в различные инстанции теперь пишут и сами родители пациентов, которые просят помочь сохранить отделение, созданное еще в 1997 году. По их информации, врачи работают до 18 февраля. Обращения направлены президенту, губернатору Амурской области, в региональное министерство здравоохранения.

«Все дети, которые сейчас лечатся у всех детей с онкологическими заболеваниями – это дети-инвалиды. У моего ребенка лейкоз. Жена лежит с ним в отделении уже шестой месяц. И нам осталось еще около 2,5 месяца при хорошем раскладе. Потом мы еще должны проходить полтора года поддержки, то есть это 6 недель дома, 2 недели в больнице, где берутся анализы и все остальное. У ребенка из-за химии подавлен весь иммунитет и как ему лететь в самолете или ехать в поезде в другие регионы на лечение. В само отделение даже никого не пускают. Я жену и ребенка вижу только в окно и по скайпу», – рассказал отец одного из маленьких пациентов отделения гематологии АОДКБ.

По его словам, никакого уведомления от министерства здравоохранения Амурской области по поводу дальнейшего развития событий, еще не было. При этом в самом ведомстве заверяют, что ни о каком закрытии отделения речь не идет.

«Министерство здравоохранения Амурской области является учредителем ГАУЗ АО АОДКБ, структурным подразделением которой является онкогематология. Вопросы закрытия и реорганизации подведомственных учреждений и их структурных подразделений – компетенция министерства. Закрытие, либо реорганизация отделения онкогематологии не планируется», – говорится в официальном ответе ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице было возбуждено в декабре 2018 года. По информации следствия, с 2006 по 2018 годы более 100 детей – пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» – были инфицированы гепатитом С.

Родители зараженных детей выходят в суд с исками о моральной компенсации.

В минздраве Амурской области теперь рассматривают вопрос о возможности строительства нового корпуса АОДКБ, поскольку сейчас структура гематологического отделения детской областной больницы «не полностью» соответствует рекомендуемой структуре гематологического отделения, предусмотренной приказом Минздрава РФ. Отделение расположено в помещениях старого здания, спроектированного и построенного в 1962 году.

На 2020 год запланирован капитальный ремонт гематологического отделения детской областной больницы.