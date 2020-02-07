Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, пишет РИА Новости.