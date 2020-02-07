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сегодня, 11:06 0

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данное изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты, пишет РИА Новости.

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#дети #российская власть

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