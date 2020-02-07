В провинции Хэйлунцзян 8 человек полностью излечились от коронавируса

7 февраля руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 50 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекции и 88 предположительных фактах заболевания. 8 случаев полного выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и Народной больнице города Шуанъяшань.

Новых случаев в приграничном городе Хэйхэ зафиксировано не было. Таким образом, по состоянию на 24:00 6 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 277 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 94 случая в городе Харбин, 12 в городе Цзямусы, 11 в городе Муданьцзян, 27 в городе Цицикар, 13 в городе Дацин, 29 в городе Тиси, 36 в городе Шуанъяшань, 10 в городе Цитайхэ, 2 в городе Хэган, 39 в городе Суйхуа, 2 в округе Большой Хинган, 1 в городском округе Хэйхэ. Ранее зафиксировано 3 случая с летальным исходом – 2 в Суйхуа и 1 в городе Дацин. 210 случаев имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, уменьшилось более чем на 100 человек и на сегодняшний день составляет 1 899 пациентов. В настоящий момент выявлено 7 144 человека контактировавших с заболевшими, из них 3 273 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 3 442 гражданина находятся в процессе диагностики.

Государственный комитет гигиены и здоровья КНР по состоянию на 24:00 6 февраля сообщает о 31 161 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 3 143 больше, чем днем ранее. 4 821 пациент находится в тяжелом состоянии, 636 случаев с летальным исходом, 26 359 предположительных случаев заболевания. При этом число полностью выздоровевших увеличилось почти на треть – 1 540 человек.

В настоящий момент выявлено 314 028 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 186 045 продолжают находятся на стадии диагностирования. Количество новых фактов заражения на юге КНР за прошедшие сутки увеличилось незначительно. В Гонконге сообщается о 24 подтвержденных случаях заболевания, в Макао – 10, на Тайване – 16. В Гонконге ранее был зафиксирован первый случай с летальным исходом. При этом в Макао и на Тайване 2 человека полностью поправились после болезни, информирует правительство Амурской области.