В Приамурье могут централизовать процесс вывоза и утилизации медицинских отходов

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Зампредседателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию амурского закса посетил больницы Белогорска, Серышева, Свободного и Благовещенска. Анатолий Осипов побеседовал с руководителями медучреждений о процессе утилизации отходов, объемах вывозимого мусора, изучил договоры с обслуживающими компаниями.

Вопросом вывоза и утилизации медицинских отходов амурские депутаты начали заниматься в прошлом году. В ходе мониторинга выявили ряд грубых нарушений, среди которых смешение отходов различных классов опасности в общих емкостях, отсутствие помещения для их временного хранения, несоблюдение режимов обеззараживания и другие. По мнению парламентариев, такая халатность может привести к распространению опасных инфекций.

«В 2019 году в комитет поступило несколько обращений о том, что на территории одного из медучреждений области в контейнерах для складирования отходов класса "А" были утилизированы использованные шприцы, ампулы от лекарственных препаратов. При этом контейнеры часто переполнены, часть отходов хранится в тележке, установленной вблизи контейнерной площадки. В контейнерах были обнаружены пакеты желтого цвета с фабричной маркировкой для сбора отходов класса "Б"», – рассказала председатель аграрного комитета Ирина Киевская.

Во время рабочей поездки Анатолий Осипов посетил медицинские учреждения Белогорска, Свободного и Серышева, а также областную детскую клиническую больницу в Благовещенске. Проанализировав полученную информацию, он отметил, что, в отличие от прошлых визитов, в больницах Белогорска и Серышева места для хранения медицинских отходов категорий «Б» и «В» были четко обозначены, но почему-то пусты.

«Как объяснили ответственные за утилизацию отходов сотрудники медучреждений, фирма, с которой заключен договор, регулярно вывозит отходы этих категорий. Были предъявлены договоры с этой фирмой и акты выполненных работ. Несколько иная ситуация в больнице Свободного. Здесь имеется специальная печь для сжигания отходов. Работники, ответственные за утилизацию, посетовали о больших расходах на содержание печи, но данные представить не смогли», – резюмировал Анатолий Осипов.

Как пишет пресс-служба законодательного собрания Амурской области, меньше всего замечаний у депутата оказалось по итогам визита в АОДКБ. Представленные документы и беседу с главной медсестрой учреждения Анатолий Алексеевич назвал наиболее содержательными. Особых вопросов не возникло и к площадке для утилизации медицинских отходов.

Одним из вариантов устранения или предотвращения нарушений, по мнению парламентариев, могла бы стать централизация процесса вывоза и утилизации медотходов, то есть передача полномочий по обращению и контролю в ведение одного предприятия. Подобная схема, например, работает в Татарстане и Новгородской области. Одной из задач рабочей командировки зампредседателя комитета и стала оценка необходимости внедрения таких нововведений. Руководители медицинских организаций инициативу поддержали, акцентировав внимание на проблеме финансирования – услуги по вывозу и утилизации медотходов для бюджетов больниц накладны.

«Централизация работы по вывозу и утилизации отходов, передача этих работ в одни руки позволит увеличить прозрачность процессов. Сейчас ситуацию необходимо изучить, понять, какое количество специализированных машин необходимо приобрести, составить график работы в районах и прочее. Помимо этого, важно проработать вопрос финансовой поддержки медучреждений из бюджета области именно на расходы по утилизации», – прокомментировал Анатолий Осипов.

«Кроме этого, на государственном уровне необходимо более четко и жестко проработать правовое регулирование вопросов обращения с медицинскими отходами. Существующие правовые коллизии затрудняют привлечение к ответственности в этой сфере, а также увеличивают риски нанесения вреда окружающей среде, персоналу и, главное, жителям области», – добавила Ирина Киевская.