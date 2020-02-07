В аптеки сети «Амурфармация» поступило 80 тысяч медицинских масок
80 тысяч масок поступило в аптечную сеть «Амурфармация». Они будут распределены по аптекам компании по всему Приамурью.
Как сообщалось ранее, в регионе возник дефицит медицинских масок на фоне распространения информации о коронавирусе. Ситуация находится на контроле правительства области.
В Минздрав РФ направлена заявка на 5 миллионов масок для региона. Их поставка ожидается в ближайшее время.
Все медицинские организации региона обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противирусной терапии, сообщили амурские власти.
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