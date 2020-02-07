В аптеки сети «Амурфармация» поступило 80 тысяч медицинских масок

80 тысяч масок поступило в аптечную сеть «Амурфармация». Они будут распределены по аптекам компании по всему Приамурью.

Как сообщалось ранее, в регионе возник дефицит медицинских масок на фоне распространения информации о коронавирусе. Ситуация находится на контроле правительства области. В Минздрав РФ направлена заявка на 5 миллионов масок для региона. Их поставка ожидается в ближайшее время. Все медицинские организации региона обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противирусной терапии, сообщили амурские власти.

Просмотров всего: 275

#здоровье #коронавирус в Китае

распечатать

Екатерина PL