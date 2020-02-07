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сегодня, 10:29 3

У россиян возникли проблемы с телевизорами Samsung

У россиян возникли проблемы с телевизорами Samsung
Фото: pixabay.com

Жители России столкнулись с проблемами при использовании смарт-телевизоров Samsung. Это выразилось в том, что некоторые функции техники оказались заблокированы. Samsung опубликовал официальное заявление, в котором раскрывается причина.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой). Такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования», – объясняет производитель техники.

Поясняется, что в инструкции пользователя указана информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки. В соответствии с законодательством России, устройства должны иметь сертификаты EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза) и быть маркированы знаком EAC на этикетке корпуса и коробки. Сертификат EAC должен иметься в наличии у продавца.

«Мы рекомендуем пользователям при покупке телевизоров проверять наличие такого сертификата в месте продажи, а также удостовериться, что модель, указанная в сертификате EAC, полностью совпадает с моделью, указанной на устройстве», – сказано в заявлении Samsung.

Полные наименования моделей телевизоров, которые сертифицированы для продажи в России, оканчиваются на латинские буквы RU.

Samsung рекомендовал приобретать технику только у «официалов», например, в магазинах фирменной розницы компании или на сайте фирменного интернет-магазина.

По всем вопросам идентификации устройств рекомендуют обращаться в службу поддержки Samsung Electronics по телефону 8-800-555-55-55 (бесплатно с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов по России).

Кроме того, дополнительную информацию по вопросам технической поддержки можно найти на сайте Samsung в соответствующем разделе: samsung.com/ru/support/category/tv-audio-video.

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#ТВ #технологии

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    51 минута назад

    После этой новости похоже Самьсунгу можно своё дело в России и сворачивать.

    Кому надо разбираться - у официала берёшь или нет - зачем в будущем наживать на задницу проблем.

    Проще взять ЛыЖи или чистокровную китайчатину и баста карапузики.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    17 минут назад

    Как стало известно, все это — часть новой политики Samsung по борьбе с использованием так называемых „серых“ телевизоров, то есть тех устройств, которые были куплены за пределами страны использования. Что интересно, начало условной „войны“ было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах. При этом в сети уже есть инструкция, как можно обойти ограничения Samsung — энтузиастам приходится подсовывать телевизору Wi-Fi-сеть, подключенную к промежуточному серверу в Европе.

    https://tele-satinfo.ru/index.php?id=12328

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    8 минут назад

    А зачем вообще покупать гнусмас. Только дурак покупает этот хлам

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