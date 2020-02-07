Жители Благовещенска почувствовали землетрясение

Утром 7 февраля благовещенцы ощутили подземные толчки. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в Якутском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», сейсмическую активность зафиксировали на северо-востоке Китая.

Эпицентр события располагался на глубине трех километров. Магнитуда составила 4,3 балла.

Вот что рассказали некоторые благовещенцы об этом событии в социальных сетях. «У меня сейчас дом качнулся! Похоже на землетрясение. Сколько раз я новости читал об этом, а почувствовал впервые, аж похолодел», – пишет Василий.

«Это произошло примерно в 9:10. Сидел за столом, вдруг почувствовал какой-то гул или вибрацию. И все немного как будто "поехало". Думал, голова закружилась сильно. Это продолжалось одно мгновение. Я чувствую землетрясения не в первый раз», – поделился впечатлением другой горожанин Евгений.

«Это было страшновато. У меня стол с высокой полкой, а наверху колонка тяжелая стоит. И вот стол начинает слегка покачиваться. Раз пять. Ну, я чувствую, что вроде бы вся комната также покачивается. Только начал сам от страха трястись – прекратилось», – рассказал Андрей.

По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», сейсмособытие зафиксировано на территории КНР в 240 километрах от Благовещенска на глубине 10 километров и магнитудой 4,5.

Управление МЧС России по Амурской области сообщает, что на территории Благовещенска жертв и разрушений от землетрясения нет.