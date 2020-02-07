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сегодня, 10:10 6

Жители Благовещенска почувствовали землетрясение

Жители Благовещенска почувствовали землетрясение
Фото: pixabay.com

Утром 7 февраля благовещенцы ощутили подземные толчки. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в Якутском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», сейсмическую активность зафиксировали на северо-востоке Китая.

Эпицентр события располагался на глубине трех километров. Магнитуда составила 4,3 балла.

Вот что рассказали некоторые благовещенцы об этом событии в социальных сетях. «У меня сейчас дом качнулся! Похоже на землетрясение. Сколько раз я новости читал об этом, а почувствовал впервые, аж похолодел», – пишет Василий.

«Это произошло примерно в 9:10. Сидел за столом, вдруг почувствовал какой-то гул или вибрацию. И все немного как будто "поехало". Думал, голова закружилась сильно. Это продолжалось одно мгновение. Я чувствую землетрясения не в первый раз», – поделился впечатлением другой горожанин Евгений.

«Это было страшновато. У меня стол с высокой полкой, а наверху колонка тяжелая стоит. И вот стол начинает слегка покачиваться. Раз пять. Ну, я чувствую, что вроде бы вся комната также покачивается. Только начал сам от страха трястись – прекратилось», – рассказал Андрей.

По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», сейсмособытие зафиксировано на территории КНР в 240 километрах от Благовещенска на глубине 10 километров и магнитудой 4,5.

Управление МЧС России по Амурской области сообщает, что на территории Благовещенска жертв и разрушений от землетрясения нет.

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#происшествия

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Комментарии
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  • блгвщнск

    блгвщнск
    1 час назад

    тоже почувствовал

  • блгвщнск

    блгвщнск
    1 час назад

    43km NE of Nehe, China 07 февр. 2020 г., 3:12:40 MSK 4.5

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    было дело

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Рядом с Удалянчи. Магнитуда 4,5, глубина очага 10 км.

  • Алхимик

    Алхимик
    56 минут назад

    Разломы в земной коре живут своей размеренной жизнью. Обычное землетрясение для наших мест. Возле Благовещенска тоже такие случались.

  • starriehaha

    starriehaha
    48 минут назад

    Почувствовала такое где-то в 9:12. Просто лежала, не двигалась, можно сказать, как появилось ощущение, будто меня вместе с диваном немного покачивает вперед-назад. Думала, что голова так закружилась, а потом подруга написала, что её знакомую аж со стулом и цветами вместе тряхнуло.

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