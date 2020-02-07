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ВОЗ созывает глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV

ВОЗ созывает глобальный форум по изучению вируса 2019-nCoV
Фото: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM CDC, Handout via REUTERS

11-12 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает глобальный форум по изучению нового коронавируса, который призван определить приоритеты в его исследовании и скоординировать усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших, – сказал он. – Вот почему 11-12 февраля мы созовем глобальный форум по исследованию и инновациям, чтобы определить приоритеты в изысканиях и скоординировать международные исследовательские усилия в разработке терапии и вакцин. Это будет встреча ученых всего мира, включая Китай».

«Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств», – подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, «многое еще неизвестно» о вирусе, в частности, о его источнике и природном резервуаре. Он напомнил об опубликованном в среду призыве ВОЗ к донорам выделить 675 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца. «Многие доноры хотят помочь, но мы должны сориентировать их на поддержку согласованных приоритетов вместо того, чтобы двигаться в разных направлениях», – резюмировал гендиректор ВОЗ.

Принявший участие в пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание на снижение числа заболевших в Китае за последние сутки, пишет ТАСС. Вместе с тем, по его словам, «на настоящий момент пока рано прогнозировать» дальнейшее развитие ситуации. «Мы находимся посреди интенсивной вспышки, и нам нужно быть осторожными относительно каких-либо прогнозов», – сказал эксперт.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванном вирусом 2019-nCoV респираторном заболевании. Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.

Согласно последним данным онлайн-карты, число случаев заражения вирусом в мире превышает 30 тысяч, более 600 человек умерли, почти 1,5 тысячи выздоровели.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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