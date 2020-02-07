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В Благовещенске расторгли трудовой договор с сотрудником, заключенный с нарушением закона

В Благовещенске расторгли трудовой договор с сотрудником, заключенный с нарушением закона
Фото: Амур.инфо

Благовещенская транспортная прокуратура установила, что между филиалом «Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн» и бывшим федеральным государственным гражданским служащим Благовещенской таможни был заключен трудовой договор. Его приняли специалистом по проверке деловых документов в отдел закупок.

Ранее до приема на работу в амурский филиал компании он проходил федеральную государственную гражданскую службу на Благовещенской таможне.

Установлено, что на работу в филиал компании он был принят без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в нарушение требования антикоррупционного законодательства.

В настоящее время поступившее из филиала уведомление о заключении трудового договора с бывшим федеральным государственным гражданским служащим рассмотрено на заседании комиссии Благовещенской таможни по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Комиссия пришла к выводу о том, что замещение им должности в филиале компании нарушает требования статьи 12 федерального закона «О противодействии коррупции» и трудовой договор с ним подлежит расторжению.

Благовещенским транспортным прокурором главе амурского филиала «Чайна Петролеум Инжиниринг энд Констракшн Корпорейшн» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Трудовой договор с бывшим федеральным государственным гражданским служащим Благовещенской таможни расторгнут, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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#работа #таможня

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