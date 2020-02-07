Освящать оружие и военную технику будут избирательно: обзор прессы

Мишустин раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях с увеличенными штрафами по ПДД; под Красноярском столкнулись 29 автомобилей; в индийском штате из кранов потек алкоголь. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня может быть интересна автомобилистам. Судите сами: новый премьер Михаил Мишустин раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях с кратно увеличенными штрафами для автомобилистов. «Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», – заявил глава кабинета. Я так понимаю, у нас открыт довольно простой способ стать всенародно любимым и популярным: сначала нужно заломить руки, а потом ослабить хватку, да так, чтобы вокруг узнали. И все!

Напишут же такое

Эта же газета может и огорчить автомобилистов: законодатели предлагают вновь вернуть на машины знак «шипы». Он, как вы помните, был исключен из правил, как и на фиг никому не нужный, но вот теперь использование шипованной резины предлагают ограничить по времени, а за использование не по сезону – штрафовать. И чтобы камерам проще было выискивать нарушителей, предлагается вернуть обратно знак «Шипы». Но не беспокойтесь особо, наверняка после критики премьер-министра штрафы будут вполне подъемные.

Вот хорошо, что у нас новый премьер-министр, правда? Понимающий, добрый, к народу близкий.

Полный абзац

В продолжение автотемы сообщение о том, что на объездной трассе под Красноярском столкнулись 29 автомобилей. Трасса весь день была парализованной. Как объяснили в полиции, причиной стали плохие метеоусловия. Накануне случилось резкое потепление, и асфальт буквально утонул в каше из воды и снега. А ночью подморозило, и на проезжей части образовалась коварная ледяная корка. Вдобавок в такую погоду город и окрестности окутывает густой туман – иногда видимость на трассе составляла не более пяти метров. И тут из тумана, как ёжик, выскочил лихач. Ну и понеслось…

Очень интересно

Я и дальше называл бы публикации главной газеты страны, но меня, загрустив, ждет толстушка «Неделя», и я решил уделить внимание и ей. Здесь пишут о том, что не всякое оружие и военную технику можно будет освящать. Отныне нельзя будет благословлять оружие неизбирательного действия. Ну, ту же атомную бомбу. А вот автомат – тот пожалуйста. Штык, опять же под благословение попадет. И ничего богопротивного в этом нет: речь ведь идет об оружии обороны или возмездия, а не агрессорского какого. Такие мысли заложены в документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». Понапридумают же, прости, господи. А с другой стороны, пока верующие будут обсуждать эту тему, неполезные мысли о Конституции в головы не закрадутся, правда же?

На посошок

Ну и напоследок своеобразный пятничный «бантик» – я нашел его на страницах дайджеста «Удивительный мир». Здесь о том, что жители многоэтажного дома в индийском штате Керала с раннего утра заметили что-то неладное: из кранов текло что-то сильно пахнущее, но не вода. И цвет смущал, так что помыться не удалось. Оказалось, что неподалеку от колодца, из которого осуществляется подача воды в дом, захоронили 6 тысяч литров конфискованного алкоголя и вместо воды лилась смесь пива, коньяка и рома. Обратились с жалобой к местным ЖКХовцам, те устранили неполадку. Вот вряд ли кто из русских мужиков поймет этих чистоплотных индийцев.