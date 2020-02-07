Около 100 амурчан, пострадавших на производстве, получат путевки на лечение

В 2020 году жителям Амурской области, получившим травмы на производстве и профессиональные заболевания, будет представлено 93 путевки на санаторно-курортное лечение. Большинство имеют болезни нервной, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов дыхания, заболевания и последствия травм спинного и головного мозга.

Пройти курс санаторно-курортного лечения пострадавшие на производстве смогут в санаториях Алтайского края («Барнаульский»), Приморского края («Изумрудный»), Амурской области («Свободный»), Ставропольского края («Лесная поляна»), а также в центрах реабилитации Фонда социального страхования РФ «Кристалл» (город Анапа) и «Омский» (город Омск). С начала года пять амурчан уже получили санаторно-курортное лечение или еще продолжают курс по путевкам.

Чтобы получить бесплатную путевку в санаторий по линии Фонда социального страхования РФ, человеку, получившему производственную травму или имеющему профессиональное заболевание, сначала необходимо пройти освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы и получить Программу реабилитации пострадавшего (ПРП). Региональное отделение Фонда может направить человека на санаторно-курортное лечение только при условии, что это прописано в ПРП. При этом ФСС оплачивает проезд, лечение, проживание и питание пострадавшего, а также расходы на проезд, проживание и питание для сопровождающего лица, если в ПРП указана необходимость в сопровождении.

Подать документы и заявление на санаторно-курортное лечение можно через портал gosuslugi.ru или лично, обратившись в региональное отделение Фонда.

Кроме предоставления санаторно-курортного лечения за счет средств обязательного социального страхования, застрахованным гражданам, пострадавшим на производстве, оплачивается проезд к месту лечения и обратно на автобусах междугороднего сообщения, на железнодорожном транспорте. Оплата за проезд осуществляется в виде компенсации.

Как отмечают в отделе страхования профессиональных рисков регионального отделения Фонда, при оформлении проезда важно сохранить кассовый чек с QR-кодом (двухмерным штриховым кодом, содержащим реквизиты проверки кассового чека в кодированном виде, в отдельной выделенной области кассового чека). С июля 2019 это неотъемлемая часть проездного документа. Кассовый чек с QR-кодом выдается покупателю в 3 видах на выбор: бумажном, смс-сообщением, электронном. В последующем его необходимо представить вместе с документами в Фонд социального страхования.

В 2019 году региональное отделение Фонда направило на санаторно-курортное лечение более 3,6 миллиона рублей. Благодаря этому лечение получили 87 амурчан, получивших на производстве травмы и профзаболевания, пишет пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования (ФСС) России.