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сегодня, 08:40 13

Центральную площадь Благовещенска 2 марта закроют на реконструкцию

Центральную площадь Благовещенска 2 марта закроют на реконструкцию

В Благовещенске начинаются подготовительные работы по строительству городского центра «Трибуна Холл». Первый этап масштабного проекта – реконструкция площади имени Ленина. Ее закроют для посещений 2 марта, после общегородского празднования Масленицы.

Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

В рамках проекта, кроме существующей площади Ленина, появится «новая» площадь. Запланированы замена мощения на мелкий гранит, озеленение, установка малых архитектурных форм и обновление освещения.

Центральным объектом станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой аллея может стать зимним городком.

Строительство объекта позволит создать привлекательное общественное пространство в центральной части Благовещенска, которое станет не только визитной карточкой города, но и любимым местом для отдыха и развлечений жителей областного центра, повысит качество общественной и культурной жизни и активного отдыха амурчан, будет способствовать привлечению туристов.

В связи с реконструкцией центральной площади Благовещенска общегородские праздники, такие как День города, школьный выпускной и т.д., будут проводиться на других площадках. Предполагается, что первый этап завершится к концу августа 2020 года.

Строить «Трибуна Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы», пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

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#строительство

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    какое отношение имеет церковь к зоне отдыха?

  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад

    Дукла

    какое отношение имеет церковь к зоне отдыха?



    Ну как для чего церковь.



    Гайд Civilization 6 — что такое религиозная победа, как добиться религиозной победы, как победить Испанию

    https://vgtimes.ru/articles/36056-gayd-civilization-6-chto-takoe-religioznaya-pobeda-kak-dobitsya-religioznoy-pobedy-kak-pobedit-ispaniyu.html



    От пещер ко звёздам от звёзд к пещерам...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы.



    Получается, на несколько лет горожане лишатся возможности гулять по площади?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord



    ~~Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы.



    Получается, на несколько лет горожане лишатся возможности гулять по площади?



    Может чего не понимаю, но не отстаёт ли Администрэйшн Благи?!





    Строить «Трибуна Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы», пишет пресс-служба администрации Благовещенска



  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    до 21 года они не успеют деньги распилить

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Главное чтобы как обычно в долгострой всё не превратилось, а то сломают всё, раскопают пустырь и на этом деньги кончатся.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Paster

    Главное чтобы как обычно в долгострой всё не превратилось, а то сломают всё, раскопают пустырь и на этом деньги кончатся.



    Ничё-ничё... забором обнесут



  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Прощай старая и ждём новую!!!!

  • Darina 2016

    Darina 2016
    1 час назад

    давно пора было заняться площадью, ведь это лицо города...

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Darina 2016

    давно пора было заняться площадью, ведь это лицо города...



    Да, в городе нужно заниматься и "лицом" и "другими частями тела".

  • specc

    specc
    1 час назад

    Кто-то еще верит в эти сказки? "Золотая миля" отлично показала: кто, что и зачем.

  • in essence

    in essence
    51 минута назад

    когда мнение горожан будет приоритетным, для кого в первую очередь эти изменения по зоне отдыха

    Церковь?! какой идиот(ты) из администрации проявил(ли) волеизъявление горожан?

  • Авантыч

    Авантыч
    27 минут назад

    Oldlord



    ~~Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы.



    Получается, на несколько лет горожане лишатся возможности гулять по площади?



    Все же написано в статье.

    Первый этап масштабного проекта – реконструкция площади имени Ленина

    Предполагается, что первый этап завершится к концу августа 2020 года.

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