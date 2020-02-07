Центральную площадь Благовещенска 2 марта закроют на реконструкцию

Сроки реализации проекта – 2020-2023 годы. Проектирование и строительство осуществляется из трех бюджетов – федерального, областного и городского. «Трибуна Холл» будет включать в себя несколько объектов. Планируется построить детский центр, многофункциональную площадку, новую современную сцену для проведения праздничных мероприятий и зону с детскими и спортивными площадками.

В рамках проекта, кроме существующей площади Ленина, появится «новая» площадь. Запланированы замена мощения на мелкий гранит, озеленение, установка малых архитектурных форм и обновление освещения.

Центральным объектом станет культурный центр с трибуной. Это универсальное сооружение, которое можно использовать как смотровую площадку и трибуну для зрителей. Связать две площади предлагается широкой аллеей с оборудованными на ней сухими фонтанами, местами отдыха, торговыми павильонами. Зимой аллея может стать зимним городком.

Строительство объекта позволит создать привлекательное общественное пространство в центральной части Благовещенска, которое станет не только визитной карточкой города, но и любимым местом для отдыха и развлечений жителей областного центра, повысит качество общественной и культурной жизни и активного отдыха амурчан, будет способствовать привлечению туристов.

В связи с реконструкцией центральной площади Благовещенска общегородские праздники, такие как День города, школьный выпускной и т.д., будут проводиться на других площадках. Предполагается, что первый этап завершится к концу августа 2020 года.

Строить «Трибуна Холл» планируется в рамках государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» и муниципальной программы «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2021 годы», пишет пресс-служба администрации Благовещенска.