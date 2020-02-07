С Восточного в мае и июне планируют запустить спутники OneWeb

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Британская компания OneWeb изменила план ближайших запусков своих спутников связи. Изменения коснулись космодрома Восточный.

Ранее сообщалось, что в апреле, мае, июне и июле состоятся очередные запуски спутников OneWeb с Восточного.

Как сообщил главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель в интервью spacenews.com, в марте намечается запуск 34 спутников с космодрома Байконур. После этого компания собирается сделать в апреле паузу в пусках для того, чтобы наладить производство неназванного элемента. РИА Новости пишет, что этот элемент, по словам Штекеля, пришлось доработать по результатам летных испытаний первых шести космических аппаратов, запущенных в феврале 2019 года. Затем, отметил Штекель, последуют два запуска в мае и июне с космодрома Восточный по 36 спутников в каждом. Потом снова будут перерывы в стартах.

По словам Адриана, на первом этапе компания намерена вывести на орбиту 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное предоставление услуг связи. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков, с Восточного – шесть, с Куру – шесть.

В апреле 2019 года Адриан Штекель в интервью газете Australian заявлял, что начальная группировка из 650 спутников начнет предоставлять коммерческие услуги в 2021 году, после чего будет доведена до 2 тысяч космических аппаратов к 2026 году.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.