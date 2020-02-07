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сегодня, 07:29 13

Николай Аксенов освобожден от должности начальника амурской полиции

Николай Аксенов освобожден от должности начальника амурской полиции
Фото: amur.info

Начальник управления МВД России по Амурской области, генерал-майор Николай Аксенов, освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится об увольнении начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова, начальника управления МВД по Приморскому краю Николая Афанасьева, министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова и руководителя ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхьяева.

Этим же указом на новые должности назначены несколько генералов и высших офицеров МЧС, МВД и Следственного комитета.

Николай Николаевич Аксенов родился 7 июня 1966 года в Красноярском крае. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР со специализацией «уголовный розыск» и был принят на службу в органы внутренних дел на должность оперуполномоченного уголовного розыска Минусинского ГОВД Красноярского края.

С 1992 года служил в Минусинске, где прошел путь от старшего оперуполномоченного до начальника криминальной милиции УВД Минусинска и Минусинского района.

C 2005 по 2011 год Николай Аксенов возглавлял УВД по Норильску.

14 апреля 2011 года указом президента РФ был назначен на должность начальника управления МВД России по Амурской области. За годы службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся высшим руководством.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», о том, что начальник Амурской полиции может покинуть свой пост, СМИ писали в апреле 2019 года. По информации E1.RU, Николай Аксенов назывался в качестве претендента на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области.

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#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Arbitr

    Arbitr
    3 часа назад

    Наконец то простые менты вздохнут!

  • Я был лысым

    Я был лысым
    3 часа назад

    Другие начальники придут, чем выше должность тем выше проявляется придуркулез!

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    До лампочки...

  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 часа назад

    Не поделился? На повышение? Не оказал доверия?

  • известный

    известный
    2 часа назад

    Подвели его друзья.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    давно проверка приезжала, сам не захотел уйти, итог один...

  • Evelina

    Evelina
    2 часа назад

    Вообще я думаю он должен был рядом присесть с другом... Но и эта новость радует.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Что за друг?

  • Забаненный

    Забаненный
    1 час назад

    И Афоню напнули? С чего бы это??

  • не обязательно

    не обязательно
    56 минут назад

    Вот и славно, наконец-то Есть бумеранг! Следом надо ещё некоторых личностей отправить!

  • Зря

    Зря
    25 минут назад

    Интересно, кто будет пожинать плоды его руководства?

  • Альтер

    Альтер
    13 минут назад

    Как кто? Население

  • Дан

    Дан
    10 минут назад

    Госпыдя, какое нисчасте, аж сердце захолонуло. Что делать? куда бижать? каму жаловатса? жысть не удалась....

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