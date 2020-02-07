Николай Аксенов освобожден от должности начальника амурской полиции

В документе говорится об увольнении начальника управления МВД по Амурской области Николая Аксенова, начальника управления МВД по Приморскому краю Николая Афанасьева, министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова и руководителя ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхьяева.

Этим же указом на новые должности назначены несколько генералов и высших офицеров МЧС, МВД и Следственного комитета.

Николай Николаевич Аксенов родился 7 июня 1966 года в Красноярском крае. В 1987 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР со специализацией «уголовный розыск» и был принят на службу в органы внутренних дел на должность оперуполномоченного уголовного розыска Минусинского ГОВД Красноярского края.

С 1992 года служил в Минусинске, где прошел путь от старшего оперуполномоченного до начальника криминальной милиции УВД Минусинска и Минусинского района.

C 2005 по 2011 год Николай Аксенов возглавлял УВД по Норильску.

14 апреля 2011 года указом президента РФ был назначен на должность начальника управления МВД России по Амурской области. За годы службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся высшим руководством.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», о том, что начальник Амурской полиции может покинуть свой пост, СМИ писали в апреле 2019 года. По информации E1.RU, Николай Аксенов назывался в качестве претендента на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области.