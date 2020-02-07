Выбор читателей за 6 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 6 февраля.

Россияне, которых эвакуировали из Уханя (КНР), рассказали, как их везли на родину. Люди летели на военном самолете, хотя рассчитывали на пассажирский – с соответствующим комфортом. Между тем жители Тюмени разошлись во мнении – одни возмущены тем, что к ним привезли эвакуированных, другие же запустили флешмоб в их поддержку.

24 декабря 2019 года около 22:00 в магазине по адресу: улица Красноармейская, 28/2, в Благовещенске было совершено убийство женщины. Управление уголовного розыска амурского УМВД разыскивает возможного свидетеля преступления.

Привлечение детей к экстремистской деятельности расследуют в Амурской области. Среди группы несовершеннолетних пропагандировали культ религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ).

В Британии женщина не смогла сдержать смех после того, как увидела проломленный потолок и в дыре голову супруга. Британка сделала фото, которое тут же разлетелось по всем социальным сетям.