Выбор читателей за 6 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 6 февраля.
Эвакуированные из Уханя россияне рассказали, как их вывозили из Китая
Россияне, которых эвакуировали из Уханя (КНР), рассказали, как их везли на родину. Люди летели на военном самолете, хотя рассчитывали на пассажирский – с соответствующим комфортом. Между тем жители Тюмени разошлись во мнении – одни возмущены тем, что к ним привезли эвакуированных, другие же запустили флешмоб в их поддержку.
Полиция просит откликнуться свидетеля убийства в благовещенском магазине (видео)
24 декабря 2019 года около 22:00 в магазине по адресу: улица Красноармейская, 28/2, в Благовещенске было совершено убийство женщины. Управление уголовного розыска амурского УМВД разыскивает возможного свидетеля преступления.
В Приамурье расследуют случай вербовки детей в секту
Привлечение детей к экстремистской деятельности расследуют в Амурской области. Среди группы несовершеннолетних пропагандировали культ религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ).
Женщина выложила фото мужа, после которого у нее отпало желание убирать
В Британии женщина не смогла сдержать смех после того, как увидела проломленный потолок и в дыре голову супруга. Британка сделала фото, которое тут же разлетелось по всем социальным сетям.
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