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сегодня, 07:28 9

Амурская область оказалась в числе лидеров по подростковой преступности

Амурская область оказалась в числе лидеров по подростковой преступности
Фото: pixabay.com

В МВД озвучили статистику подростковой преступности. Показатели снижаются на протяжении последних четырех лет. Однако Амурская область находится среди регионов, лидирующих по подростковой преступности.

Если в 2015 году на долю нарушителей в возрасте от 14 до 17 лет приходилось 1,04 % (56 тысяч преступлений), то в 2019-м – 0,67 % (37 тысяч). В целом статистика улучшается по всем регионам России.

Отстают по этому показателю регионы: Тыва, Карелия, Свердловская область, Волгоградская область, Ростовская область, Брянская область, Чукотка, Коми, Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская и Амурская области, Приморский край. Отмечается, что в Москве и Чечне подростковая преступность, напротив, «на минимуме».

Улучшение статистики по преступности эксперты связывают в том числе с наличием смартфонов у подрастающего поколения, пишет «Комсомольская правда».

«Гаджеты позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Есть ряд исследований, которые показывают, что, чем ребенок больше играет – в особенности в шутеры, тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни», – объяснил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

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#криминал

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    купите всем по смартфону и преступность исчезнет

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    «Гаджеты позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Есть ряд исследований, которые показывают, что, чем ребенок больше играет – в особенности в шутеры, тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни», – объяснил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

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  • Правильный умник

    Правильный умник
    2 часа назад

    Область живёт....

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Онижедети....

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а как же передвижной кванториум??? не решил этих проблем)))

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    inoy

    а как же передвижной кванториум??? не решил этих проблем)))



    нет ((

    Нужно передвижное футбольное поле , и передвижная хоккейная коробка (клипы снимать -АМУРСКАЯОБЛАСТЬСПОРТИВНАЯ ))))))

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    приятно осознавать что хоть в чем то мы первые, недавно были первыми по рецидиву преступлений, а тут еще и вон оно как

  • specc

    specc
    1 час назад

    мда, судя по всему гопота в АО никогда не переведется.

  • Дукла

    Дукла
    23 минуты назад

    в нищей области нищие дети пытаются решить вопросы бедности за счёт других

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