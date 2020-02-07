Амурская область оказалась в числе лидеров по подростковой преступности

В МВД озвучили статистику подростковой преступности. Показатели снижаются на протяжении последних четырех лет. Однако Амурская область находится среди регионов, лидирующих по подростковой преступности.

Если в 2015 году на долю нарушителей в возрасте от 14 до 17 лет приходилось 1,04 % (56 тысяч преступлений), то в 2019-м – 0,67 % (37 тысяч). В целом статистика улучшается по всем регионам России.

Отстают по этому показателю регионы: Тыва, Карелия, Свердловская область, Волгоградская область, Ростовская область, Брянская область, Чукотка, Коми, Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская и Амурская области, Приморский край. Отмечается, что в Москве и Чечне подростковая преступность, напротив, «на минимуме».

Улучшение статистики по преступности эксперты связывают в том числе с наличием смартфонов у подрастающего поколения, пишет «Комсомольская правда».

«Гаджеты позволяют несовершеннолетним получать необходимую психологическую разрядку. Есть ряд исследований, которые показывают, что, чем ребенок больше играет – в особенности в шутеры, тем меньше вероятность, что он будет совершать подобные насильственные действия в жизни», – объяснил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.