Гороскоп 7 февраля: Скорпионы напряжены, а Львам стоит сдерживать свои амбиции

Восход Солнца: 07:55

Заход Солнца: 17:32

Солнце в Водолее.

Овен. Неблагоприятный для мужчин-Овнов день. Бесстрашие и категоричность суждений могут оттолкнуть от Вас некоторых союзников, повышенные требования к партнеру — привести к размолвке. У женщин-Овнов может появиться чувство ревности — скорее всего, необоснованное. Улыбка партнера в адрес другой женщины еще не означает измены.

Телец. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Нехорошие тенденции этого дня могут серьезно повлиять на представление о собственном характере или о достоинствах партнера.

Близнецы. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят Вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности. Попробуйте повернуть дела так, чтобы «кризис» плавно перешел в начало нового дела. Не давайте необдуманных обещаний в денежных вопросах. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Рак. Этот день будет отмечен резкой сменой настроения, самообманом, неоправданной самоуверенностью. Вы не сможете справиться даже с самыми обыденными проблемами. Вам необходим трезвый расчет сил и материальных средств. В результате ваши действия приобретут конкретность и целенаправленность. Нежелательно совершать сделки, заключать договора, обращаться в судебные инстанции.

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Лев. Сегодня следует внимательно отнестись к новым знакомствам – не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои амбиции: холодный разум и трезвая оценка своих возможностей – лучшие советчики во всех кризисных ситуациях.

Дева. День связан с самозащитой, концентрацией энергии. Существует угроза вторжения реальной жизни в ваш внутренний мир. Нужно быть осмотрительнее. Не следует посвящать знакомых в свои проблемы и планы. Вечер проведите дома и устройте небольшой семейный праздник.

Весы. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны, ведь только Вы сами сможете помочь себе. Вечером посидите в кругу семьи. Вам лучше собраться с мыслями.

Скорпион. Напряженный день. Мужчинам-Скорпионам звезды советуют внимательнее присмотреться к своим партнерам и, в случае необходимости изменить сложившиеся с ними отношения. Ошибки в расчетах или неверная оценка информации могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится.

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Стрелец. Возможно, что дела у Вас пойдут хорошо. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате его велика вероятность материального успеха.

Козерог. День активной борьбы, самозащиты. Возможен неожиданный поворот событий не в пользу Козерогов. Постарайтесь, несмотря ни на что, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Вероятно, Вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая стабильность своего положения. Если Вы не вовремя сориентируетесь или будете пассивны,то окажетесь уязвимым и подчиненным чужой воле.

Водолей. Неблагоприятный день. Сегодня большинству Водолеев может показаться, что все против них. Но не делайте из всего трагедию – скорее все дело в вашей мнительности. Однако если появится возможность уединиться, то используйте ее немедленно. Это поможет Вам расслабиться, спокойно обдумать назревшие проблемы и сделать правильные выводы.

Рыбы. Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев