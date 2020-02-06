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6февраля
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сегодня, 21:44 4

Возобновляются грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ

Возобновляются грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ
Фото: argumenti.ru

С 7 февраля через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ возобновляются международные грузовые перевозки, но в ограниченном режиме. Перевозку будет осуществлять только российский транспорт с российскими водителями.

Решение принято по результатам работы координационного совета, который был проведён Хабаровским филиалом ФКГУ Росгранстрой с участием государственных контрольных органов, правительства Амурской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих грузовые перевозки.

Перевозку скоропортящейся плодово-овощной продукции станут осуществлять только российскими транспортными средствами с российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием на территории РФ в этот же день. Ежедневно с 08:00 до 11:00 (время амурское) пропуск будет осуществлять на территории РФ китайских транспортных средств с грузом (оборудование) в количестве не более 20 единиц для дальнейшей выгрузки на территории торгового порта Благовещенск и возвращения в КНР в день прибытия.

Ещё одно ограничение – движение грузового транспорта будет вестись без экспедиторов и сопровождающих лиц.

Функционирование в данном режиме предлагается осуществлять предварительно до 1 марта 2020 года, сообщает областное правительство.

Роспотребнадзор разработал детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут осуществлять международные автоперевозки груза через государственную границу для предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 31 января правительство России ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем в связи с эпидемией, вызванной вирусом 2019-nCov.

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#Дальний Восток #Китай #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Очередное доказательтво того, что наше сельское хозяйство (включая Амурское), по крайней мере отрасль овощеводства, находится на нулевом уровне. Закрытие границы всего лишь на неделю, дало понять за счёт кого "мы живём"...

  • full

    full
    59 минут назад

    Водителя потом стоит облить бензином и сжечь. Ну так, на всякий случай.

  • Алхимик

    Алхимик
    41 минута назад

    Просто в овощеводство здесь не вкладываются. Первоначальные затраты большие, риски высокие, в плюс сразу не выйдешь...

  • 028rus

    028rus
    24 минуты назад

    они уже почти всё тут купили и им выгодно с учётом переправить через таможню со всеми налогами. Очередной показатель того, что мы от них зависимы

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