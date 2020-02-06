Возобновляются грузовые перевозки через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ

С 7 февраля через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ возобновляются международные грузовые перевозки, но в ограниченном режиме. Перевозку будет осуществлять только российский транспорт с российскими водителями.

Решение принято по результатам работы координационного совета, который был проведён Хабаровским филиалом ФКГУ Росгранстрой с участием государственных контрольных органов, правительства Амурской области и хозяйствующих субъектов, осуществляющих грузовые перевозки.

Перевозку скоропортящейся плодово-овощной продукции станут осуществлять только российскими транспортными средствами с российскими водителями с загрузкой транспортных средств в пределах пункта пропуска Хэйхэ и убытием на территории РФ в этот же день. Ежедневно с 08:00 до 11:00 (время амурское) пропуск будет осуществлять на территории РФ китайских транспортных средств с грузом (оборудование) в количестве не более 20 единиц для дальнейшей выгрузки на территории торгового порта Благовещенск и возвращения в КНР в день прибытия.

Ещё одно ограничение – движение грузового транспорта будет вестись без экспедиторов и сопровождающих лиц.

Функционирование в данном режиме предлагается осуществлять предварительно до 1 марта 2020 года, сообщает областное правительство.

Роспотребнадзор разработал детальные требования для владельцев и водителей транспортных средств, которые будут осуществлять международные автоперевозки груза через государственную границу для предупреждения заболеваний коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 31 января правительство России ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем в связи с эпидемией, вызванной вирусом 2019-nCov.