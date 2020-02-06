Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость
сегодня, 20:54 0

Свободненская больница учится принимать зараженных коронавирусом (видео)

Свободненская больница учится принимать зараженных коронавирусом (видео)
Фото: кадр видео

Свободненская больница начала учебную отработку действий на случай приема зараженных коронавирусом пациентов. В городе заболевших этой инфекцией нет.

Учебные действия врачей в защитных комплектах, действовавших на «повышенной скорости», у некоторых пациентов вызвали подозрения. Однако персонал спокоен и отмечает, что тревожиться не стоит. Самое разумное сейчас заниматься профилактикой, а в случае, если почувствовали «простудную симптоматику» – не заниматься самолечением и обращаться к врачам за точной диагностикой, пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

Главный врач Свободненской больницы Нина Лесик рассказала, что оснований для паники нет. В больнице обязателен масочный режим, регулярна дезинфекция, запрещено посещение больных. Пока в инфекционном отделении лечатся в основном дети от «обязательной» ветрянки и взрослые от обычных пневмоний – в основном жители теплых стран, организм которых не привычен к амурским морозам.

Просмотров всего: 73

#здоровье #коронавирус в Китае #Свободный

распечатать


Общество 4

В Приамурье планируют временно возобновить грузовые перевозки через границу с КНР
В России и мире

Врачи из Уханя показали свои лица после ношения специальных масок (фото)
Общество 3

Для изоляции прибывших в Приамурье китайцев развернуто 2 карантинных пункта
Происшествия 1

В результате автоаварии под Свободным пострадали три человека
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь