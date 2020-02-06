Свободненская больница учится принимать зараженных коронавирусом (видео)

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Свободненская больница начала учебную отработку действий на случай приема зараженных коронавирусом пациентов. В городе заболевших этой инфекцией нет.

Учебные действия врачей в защитных комплектах, действовавших на «повышенной скорости», у некоторых пациентов вызвали подозрения. Однако персонал спокоен и отмечает, что тревожиться не стоит. Самое разумное сейчас заниматься профилактикой, а в случае, если почувствовали «простудную симптоматику» – не заниматься самолечением и обращаться к врачам за точной диагностикой, пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.

Главный врач Свободненской больницы Нина Лесик рассказала, что оснований для паники нет. В больнице обязателен масочный режим, регулярна дезинфекция, запрещено посещение больных. Пока в инфекционном отделении лечатся в основном дети от «обязательной» ветрянки и взрослые от обычных пневмоний – в основном жители теплых стран, организм которых не привычен к амурским морозам.