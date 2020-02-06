В Приамурье мужчину подозревают в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ (видео)

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В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его подозревают в даче взятки сотруднику органов безопасности.

Согласно материалам дела, 6 февраля 2020 года на парковке, расположенной возле Дворца культуры профсоюзов в Благовещенске, мужчина дал взятку в размере 1 миллиона рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области. Предполагалось, что за эти деньги сотрудник совершит «заведомо незаконные действия, направленные на окончание оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности [мужчины] в качестве руководителя строительной организации».

Сотрудник органов безопасности заблаговременно сообщил своему руководству о склонении его к коррупционному преступлению. В результате передачу взятки зафиксировали в рамках оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого задержали на месте преступления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

Видео: amur.sledcom.ru