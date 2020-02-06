Генконсул Германии познакомился с работой Амурского закса и хочет съездить на новый мост

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6 февраля генконсул встретился с председателем заксобрания Амурской области и руководителями всех парламентских фракций. Вячеслав Логинов познакомил гостя с устройством регионального парламента и его законопроектной работой, отметив, что одна из основных задач, которые стоят перед властью Амурской области, – остановить отток населения из региона.

В свою очередь, генконсул поинтересовался, как строится взаимодействие четырех фракций, чьи идеологические установки сильно разнятся. Депутаты рассказали, что прийти к единому мнению удается не всегда, однако после бурных дискуссий большинство законов области принимаются почти единогласно.

«Естественно, когда посещаешь регионы, невольно сравниваешь ситуацию с собственной страной. У меня уже неоднократно была возможность пообщаться с представителями региональных парламентов, и больше всего удивил Новосибирск. Там среди депутатов случаются очень жаркие споры, но все они проходят за закрытыми дверями и продолжаются до тех пор, пока не будет найдено такое решение, с которым согласятся все. Я спрашиваю: а как же тогда избиратель должен принимать решение, какой партии отдать свой голос в следующий раз? Мне ответили: может быть, это и не самый лучший вариант работы, но мы так привыкли со времен Советского Союза. В других региональных парламентах, в том числе и в вашем, совсем другая картина, решение принимается большинством, а меньшинство остается в меньшинстве. В Германии аналогично. И я считаю, что это хорошо, ведь меньшинство может стать большинством на следующих выборах», – рассказал Петер Бломайер.

Кроме того, стороны обсудили реализуемые на территории Приамурья инвестиционные проекты и работу территорий опережающего развития, которые сегодня насчитывают 25 резидентов, пользующихся льготами по налогам на прибыль и имущество организаций.пресс-служба амурского заксобрания.

«В основном развиваются такие направления, как газопереработка, сельское хозяйство, строительство. Мы ждем в том числе и иностранных инвестиций, приглашаем вас к сотрудничеству», – подытожил спикер закобрания.