Космодром Восточный может перейти в федеральное подчинение

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Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает прописать в Основном законе понятие «федеральных территорий» с прямым подчинением центральным органам власти. Инициатива обсуждалась на заседании группы 6 февраля.

По мнению председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова, такой статус следует дать заповедникам, особо охраняемым природным зонам, а также территориям, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный.

«Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», – сказал журналистам Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Клишас пояснил, что на федеральных территориях будет действовать особый порядок управления, который в одних местах поможет обеспечить безопасность или защитить природу, а в других – повысить инвестиционную привлекательность.

По словам Клишаса, подобные территории существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение федеральному центру. Они не входят в состав соответствующих регионов. Их статус, в случае одобрения инициативы, будет прописан в отдельном законе, пишет «Российская газета».

«Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», – добавил Андрей Клишас.