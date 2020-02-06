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6февраля
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сегодня, 19:38 6

Космодром Восточный может перейти в федеральное подчинение

Космодром Восточный может перейти в федеральное подчинение
Фото: Амур.инфо

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предлагает прописать в Основном законе понятие «федеральных территорий» с прямым подчинением центральным органам власти. Инициатива обсуждалась на заседании группы 6 февраля.

По мнению председателя Тульской областной думы Сергея Харитонова, такой статус следует дать заповедникам, особо охраняемым природным зонам, а также территориям, где размещены военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный.

«Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», – сказал журналистам Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Клишас пояснил, что на федеральных территориях будет действовать особый порядок управления, который в одних местах поможет обеспечить безопасность или защитить природу, а в других – повысить инвестиционную привлекательность.

По словам Клишаса, подобные территории существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение федеральному центру. Они не входят в состав соответствующих регионов. Их статус, в случае одобрения инициативы, будет прописан в отдельном законе, пишет «Российская газета».

«Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», – добавил Андрей Клишас.

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#космодром

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    и налоги пойдут в Москву

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дукла

    и налоги пойдут в Москву



    Правительство и "народных" избранников ведь надо как-то кормить!

    Они же бесплатно спать сидеть на заседаниях не станут!

  • Дукла

    Дукла
    58 минут назад

    странная позиция защитника ЕР-бюджет области от этого много потеряет

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Дукла

    странная позиция защитника ЕР-бюджет области от этого много потеряет



    От трёхкопеечного дохода область тоже не много имеет.

  • Дукла

    Дукла
    13 минут назад

    космодром даёт миллиарды в бюджет области

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Дукла

    космодром даёт миллиарды в бюджет области



    А где-то в это время плачет голодный внук Жириновского... (

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