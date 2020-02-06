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сегодня, 19:04 1

Задержанный в Благовещенске руководитель управления мелиорации заключен под стражу

Задержанный в Благовещенске руководитель управления мелиорации заключен под стражу
Фото: amur.sledcom.ru

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения руководителю управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области. Ранее руководитель данного учреждения был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Главе управления избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 4 апреля 2020 года.

Руководитель учреждения подозревается в совершении особо тяжкого преступления, санкцией которого предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также он занимает руководящую должность, имеет свободный доступ к ряду материалов и документов, знаком со многими участниками уголовного дела, осведомлен о месте их проживания. В связи с этим имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, глава управления может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на участников судопроизводства, скрыть либо уничтожить еще не собранные и не зафиксированные органами предварительного следствия доказательства. При вынесении решения учли также данные о личности подозреваемого.

По версии следствия, глава учреждения в период с 2014 по 2019 год получил от представителя организации, осуществляющей деятельность по реконструкции осушительных систем, взятку в общей сумме более 1,3 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также за общее покровительство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, пишет пресс-служба суда.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    30 минут назад

    Совсем недавно, товарищ Василий говорил о важности мелиорации для Амурской области.

    А оно вона оно как. Какие мелиораторы мелионируют область..

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