Задержанный в Благовещенске руководитель управления мелиорации заключен под стражу

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Главе управления избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 4 апреля 2020 года.

Руководитель учреждения подозревается в совершении особо тяжкого преступления, санкцией которого предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также он занимает руководящую должность, имеет свободный доступ к ряду материалов и документов, знаком со многими участниками уголовного дела, осведомлен о месте их проживания. В связи с этим имелись основания полагать, что, оставаясь на свободе, глава управления может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на участников судопроизводства, скрыть либо уничтожить еще не собранные и не зафиксированные органами предварительного следствия доказательства. При вынесении решения учли также данные о личности подозреваемого.

По версии следствия, глава учреждения в период с 2014 по 2019 год получил от представителя организации, осуществляющей деятельность по реконструкции осушительных систем, взятку в общей сумме более 1,3 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также за общее покровительство. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, пишет пресс-служба суда.