Автор пострадавшего «Ледового городка» вместе с детьми сделает аллею ледовых фигур

Впервые к конкурсу присоединится Амурский областной Дом народного творчества. Ледовое соревнование пройдет 8 и 9 февраля в сквере АОДНТ. Конкурс объединит 8 команд, в состав каждой войдет по 2-3 человека в возрасте от 12 лет и старше из числа воспитанников художественной школы Благовещенска и творческих коллективов АОДНТ. Для работы уже заготовлены ледовые кубы.

Как и в предыдущие годы, замыслы детей будут воплощены под руководством Алексея Сидорова, члена амурского отделения «Творческий Союз художников», многократного победителя различных конкурсов ледовых скульптур. Идея проведения «Волшебного льда Амура» также принадлежит Алексею Николаевичу — главному наставнику конкурсантов.

Ледовые скульптуры предстоит оценивать конкурсной комиссии, в состав которой войдут члены «Творческого союза художников» и представители АОДНТ. Три призовых места будут определены на основе следующих критериев: оригинальность образов и качественный уровень выполнения.

Организаторы приглашают горожан поддержать участников конкурса. Начало 8 февраля в 11:00. Вход свободный (0+).

Церемония награждения победителей состоится 9 февраля в 14:00. Все участники будут поощрены дипломами и призами.

Выполненные ледовые фигуры из сквера не уберут: они будут там находиться до наступления тепла.