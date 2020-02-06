Амурчане могут рассказать о барьерах в нормативных актах, затрудняющих ведение бизнеса

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области проводит сбор предложений по действующим нормативно-правовым актам, регламентирующим предпринимательскую и инвестиционную деятельность. У амурчан-предпринимателей есть возможность определить положения в нормативных документах, которые, по их мнению, необоснованно затрудняют или способствуют затруднению ведения деятельности.

Самые актуальные и обоснованные предложения будут включены в план проведения экспертизы в этом году, сообщает пресс-служба амурского министерства. Высказать свое мнение можно до 26 февраля, заполнив образец таблицы. Заполненный документ необходимо направить по адресу: krasilnikovaln@economy.amurobl.ru.

К участию приглашаются не только предприниматели, но и общественные организации, объединения потребителей, а также иные заинтересованные лица.