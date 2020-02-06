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Ученые обнаружили новые причины возникновения рака

Ученые обнаружили новые причины возникновения рака
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Международная группа ученых провела наиболее полное исследование ДНК раковых клеток для выявления причин возникновения злокачественных опухолей. Специалисты раскрыли новые механизмы и генетические мутации, которые способствуют развитию онкологии.

Генетики установили последовательность нуклеотидов 38 типов рака у 2,8 тысячи пациентов. Выяснилось, что заболевание может вызываться тысячами различных комбинаций генетических мутаций, 80 % которых были связаны с возрастом, а остальные – с наследственностью и образом жизни. При этом некоторые виды рака начинают развиваться за десятилетия до постановки диагноза.

В 5 % случаев ученые не обнаружили известных мутаций, способствующих раку, что указывает на до сих пор не обнаруженные генетические причины опухолей. В то же время различные формы рака, например, молочной и предстательной железы, могут иметь сходные механизмы развития, что означает, что их можно лечить схожим образом.

Согласно результатам, генетический анализ помогает выявить до пяти процентов раковых опухолей, которые невозможно идентифицировать с помощью регулярной диагностики.

По словам ученых, если удастся понять силы, действующие в здоровых органах по мере старения, а также причины, вызывающие накопление мутаций, и роль образа жизни в этих процессах, то можно разработать методы раннего вмешательства, которые предотвратят или замедлят появление неизлечимых раковых заболеваний, сообщает «Лента.ру».

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#медицина #наука

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