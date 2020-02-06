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Амурские сотрудники МЧС победили на зимнем первенстве ДФО по пожарно-спасательному спорту

Амурские сотрудники МЧС победили на зимнем первенстве ДФО по пожарно-спасательному спорту
Фото: 28.mchs.gov.ru

Во Владивостоке завершилось зимнее первенство Дальневосточного федерального округа по пожарно-спасательному спорту на кубок Тихого океана. Участие в нем приняла и команда ГУ МЧС России по Амурской области. Амурчане показали хорошие результаты.

Так, Анастасия Самсонова стала чемпионкой в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице» среди женщин, а в дисциплине «Двоеборье» амурская спортсменка завоевала серебро. Анастасия – радиотелефонист центрального пункта пожарной связи Благовещенска.

Алексей Кирилов показал лучший результат в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице» среди мужчин. Он – старший пожарный 12-й пожарно-спасательной части Благовещенска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Оба спортсмена являются членами сборной Амурской области по пожарно-спасательному спорту, они – ежегодные участники и призеры соревнований по пожарно-спасательному спорту областного и межрегионального уровней.

По итогам соревнований в общекомандном зачете лидером стала команда Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Второе место занял коллектив Хабаровского края, третье – у хозяев чемпионата, сборной Приморья.

Сильнейшие спортсмены были награждены кубками, грамотами и дипломами.

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#Дальний Восток #МЧС #спорт

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