В Приамурье планируют временно возобновить грузовые перевозки через границу с КНР

В Приамурье на двух пунктах пропуска – в Благовещенске и Пояркове – планируется временно возобновить грузовые перевозки. Предполагается, что через границу будут проезжать не больше 20 машин в день. При этом виды товаров будут определять исходя из острой необходимости.

Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Возобновление грузового сообщения возможно с 7 февраля, но точная дата еще неизвестна.

«Это не будет полноценная работа грузового направления. Будут введены ограничения по количеству прибытия транспорта из Китая с нахождением только в пределах территории пункта пропуска. Мы минимизируем присутствие китайских водителей, сопровождающих лиц, пытаемся сделать, чтобы это было сделано за счет российского транспорта, российских водителей с соблюдением всех повышенных норм. Мы прогнозируем до 2 десятков машин в день, не более. Исходя из этого ограничения будут формироваться партии по острой необходимости», – сказала Киреева.

Предполагается, что транспортировать в Благовещенск в первую очередь будут овощи, на которые, как сообщало Амур.инфо, повысились цены из-за образовавшегося дефицита, а также оборудование для ГПЗ.

На пресс-конференции было озвучено, что на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ в течение 5-7 дней будет снова открыт временный коридор. Прибыть в Россию планируют около 20 желающих. Сейчас принять россиян, находящихся в Китае, могут только две гостиницы Хэйхэ: «Вэньсинь» +86-13904562977 и «Ида +86-(0456) 6100118.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства просит россиян заранее сообщать о своих намерениях вернуться в Россию. Для этого необходимо связаться с амурским правительством по телефону горячей линии: 8 (914) 556 16-66 или с русскоговорящим сотрудником канцелярии иностранных дел Народного правительства Хэйхэ: +86-131-009-45-121.