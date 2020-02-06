В Благовещенске пройдет выставка доспехов и оружия, рассказывающая о Древней Руси

В Амурском областном доме народного творчества 10 февраля откроется выставка клуба исторической реконструкции «Ясень». Клуб действует 3 года и занимается культурой Скандинавии и Древней Руси времен эпохи викингов.

Это было время формирования древнерусского государства, и выставка станет историческим экскурсом.

В экспозиции посетители смогут увидеть реплики предметов одежды, быта, доспехов, наступательного и защитного вооружения, изготовленные участниками клуба и коллегами-реконструкторами со всей России.

«Коллекция воссоздана путем тщательного анализа различных исторических источников: археологических артефактов, изображений, письменных упоминаний. Вещи изготовлены вручную и опробованы на различных мероприятиях. Никакой фантастики и бутафории, все выглядит и работает так, как оно работало тысячу лет назад. Как любят говорить реконструкторы – “всё аутентично!”» – отмечают организаторы.

Часть экспозиции посвящена клубной жизни, участию в турнирах и выездах, завоеванным наградам.

Организаторы надеются, что выставка вызовет интерес к изучению истории, деятельности клуба, а также станет анонсом III Регионального фестиваля исторической культуры «Амурское Албазино», который пройдет в мае и объединит в Благовещенске участников из разных уголков Дальнего Востока.

Клуб «Ясень» выступает в качестве официального регионального отделения Федерации современного мечевого боя России, это направление в прошлом году уже было представлено на региональном фестивале исторической культуры.

Выставка будет работать с 10 по 24 февраля. (6+)