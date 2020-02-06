Врачи из Уханя показали свои лица после ношения специальных масок (фото)

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Каждый день поступает новая информация о том, с какой скоростью распространяется коронавирус. Число заражённых постоянно увеличивается, и весь Китай охватила паника, пока государство пытается сделать всё возможное для того, чтобы уменьшить темпы распространения заболевания.

Медперсонал больницы Ухани, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, работает без остановки. Некоторые из них настолько измучены, что засыпают прямо на ходу. Времени не хватает даже на то, чтобы просто перекусить, сообщает Life.

Врачи вынуждены надевать тяжёлую защитную одежду, маски и очки, чтобы не заразиться от пациентов. Но ситуация осложняется тем, что после долгого ношения на их лицах остаются настолько сильные следы, что становится не по себе. В некоторых случаях у медперсонала остаются ссадины и волдыри, на которые они снова надевают средства защиты.

На 6 февраля коронавирусной инфекцией заражены более 28,3 тысячи человек. От вирусной инфекции умерли 565 человек. После заражения выздоровели 1 100 человек.