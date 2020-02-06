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сегодня, 17:03 3

Район спичфабрики в Благовещенске временно остался без школы

Район спичфабрики в Благовещенске временно остался без школы
Фото: yandex.by

Второй корпус школы № 17 по адресу: ул. Чайковского, 175, закрыли на ремонт. Учеников перевели в первый корпус (ул. Свободная, 33). С понедельника школьники, проживающие в районе спичфабрики, отправляются за знаниями на общественном транспорте.

Для некоторых такой переезд стал источником проблем. Взрослые боятся отправлять детей без сопровождения, особенно в вечернее время. По словам родителей, автобусы не справляются с выросшим пассажиропотоком. Первый корпус школы теперь тоже переполнен, и это вызывает нарекания. Родители просят администрацию города решить вопрос с подвозом детей в бесплатном школьном автобусе.

В администрации Благовещенска сообщили, что второй корпус школы № 17 закрыт на обследование. Специалисты определят, какие работы требуются зданию, затем мэрия закажет изготовление проектно-сметной документации, проведет конкурс по поиску подрядчика, который и выполнит ремонт. На это потребуется время. В администрации пока не называют даже приблизительные сроки окончания работ.

Здание второго корпуса школы № 17 построено в 1960 году. В нем обучались 183 ребенка с первого по седьмой класс.

«Мы понимаем, что родители и дети сейчас испытывают трудности, но ветхое здание школы нуждается в ремонте, это вопрос безопасности учеников и педагогического состава, – пояснила Амур.инфо пресс-секретарь городской администрации Екатерина Касимова. – Во втором корпусе детям постарались подготовить максимально удобные условия, в здании есть столовая и просторный спортивный зал. Что касается автобуса, родителям следует обратиться к директору образовательного учреждения. Если действительно будет определена такая потребность, то может быть принято соответствующее решение».

Администрация Благовещенска напоминает, что в связи с подтоплением и переувлажненностью, в августе 2019 года мэр города Валентина Калита дала поручение проверить все образовательные учреждения города для выявления скрытых дефектов конструкций. Причиной внеплановых проверок стало ЧП в детском саду № 5. Как сообщало «Амур.инфо», в августе 2019 года в дошкольном учреждении с потолка упала штукатурка.

По итогам работы комиссии отремонтированы здания школы № 24 в селе Белогорье, детских садов № 5 (корпус 4) и № 40.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    главное момент нашли как никогда подходящий, смотри какие молодцы а.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как это грамотно!!! раз и по середине года закрыть, там минобре люди с луны???? летом 2019 нельзя было обследовать с учетом того, ято капремонт на носу????

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    не было вспышки ОРВИ? а мы вам две школы объединим)))

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