Для изоляции прибывших в Приамурье китайцев развернуто 2 карантинных пункта

На 6 февраля в изоляторы помещены 16 граждан КНР. Как пояснили на пресс-конференции, преимущественно это лица, которые приехали на территорию России через пункты пропуска, находящиеся не в Амурской области. Карантинные блоки полностью изолированы и находятся под круглосуточной охраной полицейских.

«Подчеркиваю, изоляторы – это то место, где находятся абсолютно здоровые люди, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. В изоляторах созданы необходимые условия для проживания, питания, медицинского обеспечения, их охраняют органы полиции. (...) Сейчас большая работа проводится в субъекте по выявлению граждан КНР, которые могли въехать к нам не только через наш пункт пропуска, но и другие. Мы работали по Иркутску, по Москве и продолжаем работать», – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области. Если у кого-либо из тех, кто находится под наблюдением, будут выявлены признаки заболевания, его переведут в другое медучреждение и окажут соответствующую медицинскую помощь, добавила Ольга Петровна.

Временные изоляторы развертываются на базе каждого муниципального образования. Для развертывания карантинных блоков село Волково и город Зея были выбраны по принципу вместимости и технической готовности принять прибывших из Китая.

«Когда принимаются такие решения, у нас в области есть соответствующий план развертывания таких помещений на случай ухудшения ситуации. Почему Волково. Если вспомним 2013 год, мы на базе этого учреждения как раз разворачивали ПВР. Поэтому здесь с одной стороны учитывается тот объем, который нужно разместить, и то, что можно быстро приспособить для того, чтобы осуществлять эти наблюдения. Поэтому по такому принципу готовятся такие места», – добавила глава ведомства.

Между тем открытие карантинного пункта вызвало неоднозначную реакцию жителей Волкова. Их возмутило то, как будет организовано питание в изоляторах: еду предполагалось доставлять из школьной столовой. После поступления жалоб власти приняли решение закупать еду у частного поставщика, который будет доставлять еду в Волково в одноразовой посуде. В последующем она будет уничтожаться.

Решен вопрос и с медицинским обеспечением жителей Волково. Пройти обследование и получить консультации врача жители села могут в мобильном пункте медицинской помощи, который будет функционировать все время действия карантина. 5 февраля в Волково из Белогорска для этого прибыла передвижная амбулатория.

Между тем российских граждан, прибывших из Китая в Приамурье, в карантинные блоки не помещают. Такая мера согласно постановлению главного санитарного врача России предусмотрена только для граждан Китая, которые имеют вид на жительство в РФ.

За россиянами, вернувшимися из КНР на родину и не имеющими признаков инфекционного заболевания, осуществляется медицинский контроль в поликлиниках по месту жительства. Для работающих предусмотрен больничный до 14 дней.

На 6 февраля заболевания коронавирусной инфекцией на территории Амурской области не выявлено.

«С начала года у нас досмотрено около 25 тысяч лиц, которые прибыли из КНР. Из них около 6 тысяч – это граждане Китая, остальные – россияне. Рейсом из города Санья прилетели 104 гражданина РФ и экипаж. Они все обследованы, прошли двойную термометрию. Лиц с признаками инфекционных заболеваний нет. В превентивных целях все они были обследованы на базе ведущего института Роспотребнадзора "Вектор" в Новосибирске. По результатам исследования коронавирусной инфекции у них не выявлено», – доложила Ольга Курганова.

Она добавила, что с 1 по 5 февраля в регион прибыли 252 человека. Все также были подвергнуты двойному термоконтролю и медицинскому осмотру. Лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено.

«Тем не менее по лицам, которые вернулись, установлено дополнительное медицинское наблюдение и проводится соответствующая работа медработниками по месту жительства. Относительно тех лиц, которые пересекли пункт пропуска вчера (5 февраля), это 47 человек. Все также обследованы. Выявлен один человек с повышенной температурой, это гражданин РФ. Он помещен в медицинское учреждение. Причина повышения температуры лабораторно диагностирована, вызвана она респираторной инфекцией. Состояние у всех удовлетворительное. Они находятся под медицинским наблюдением», – заключила глава амурского Роспотребнадзора.