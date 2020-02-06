Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника

39-летняя Наталья Бочкарева вышла замуж второй раз. Ее избранником стал личный помощник Роман.

Актриса после развода с адвокатом Николаем Борисовым тщательно скрывала личную жизнь. Известно, что пара на протяжении двух лет живет в столичной квартире Натальи вместе с ее детьми – 13-летним Иваном и 11-летней Машей. Влюбленные расписались и обвенчались, но не афишировали это.

Спустя несколько лет отношений пара поженилась. На правой руке актрисы заметили обручальное кольцо. «Они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», – сообщает «КП» со ссылкой на достоверный источник.

Недавно супруги пришли на московскую премьеру фильма Гая Ричи «Джентльмены». Роман и Наталья с удовольствием позировали на фотоколле, улыбаясь репортерам.

Фанаты Бочкаревой обрадовались за нее: «Отличная пара», «Рада, что вы поженились!», «Наконец-то Наталья счастлива».

В сентябре прошлого года Бочкарева оказалась в центре громкого скандала с наркотиками. У нее нашли кокаин, спрятанный в белье. Изначально актриса отрицала причастность к преступлению, но потом полностью признала вину. Звезду не посадили в тюрьму, а лишь выписали штраф.