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сегодня, 16:36 3

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж за своего помощника
Фото: cosmo.ru/

39-летняя Наталья Бочкарева вышла замуж второй раз. Ее избранником стал личный помощник Роман.

Актриса после развода с адвокатом Николаем Борисовым тщательно скрывала личную жизнь. Известно, что пара на протяжении двух лет живет в столичной квартире Натальи вместе с ее детьми – 13-летним Иваном и 11-летней Машей. Влюбленные расписались и обвенчались, но не афишировали это.

Спустя несколько лет отношений пара поженилась. На правой руке актрисы заметили обручальное кольцо. «Они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались. Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни», – сообщает «КП» со ссылкой на достоверный источник.

Недавно супруги пришли на московскую премьеру фильма Гая Ричи «Джентльмены». Роман и Наталья с удовольствием позировали на фотоколле, улыбаясь репортерам.

Фанаты Бочкаревой обрадовались за нее: «Отличная пара», «Рада, что вы поженились!», «Наконец-то Наталья счастлива».

В сентябре прошлого года Бочкарева оказалась в центре громкого скандала с наркотиками. У нее нашли кокаин, спрятанный в белье. Изначально актриса отрицала причастность к преступлению, но потом полностью признала вину. Звезду не посадили в тюрьму, а лишь выписали штраф.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Я думаю

    Я думаю
    2 часа назад

    похож на Труша

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Вообще не похож

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    41 минута назад

    А кто такая?...наркоманка вроде...

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