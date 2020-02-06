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6февраля
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Ночной снег: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля

Ночной снег: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля
Фото: pixabay.com

В пятницу, 7 февраля, в Амурской области возможен слабый снег – но только в темное время суток. Днем осадков не ожидается. Прогнозируемая температура воздуха в течение дня – от 14 градусов ниже нуля.

Ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ветер западный, северо-западный, 3–8 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха по северу опустится до 28…33, местами похолодает до 35…40 градусов мороза. По югу ночью ожидается 23…28 градусов со знаком минус, местами до 30…35.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня может колебаться от 14 до 19 градусов ниже нуля, местами по северу днем будет холодно – до минус 22…27.

В Благовещенске в ночь на пятницу установится переменная облачность, днем небольшая облачность. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду. Ночью столбики уличных термометров опустятся до 24…26 градусов ниже нуля, днем приборы покажут минус 14…16, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра в своем инстаграм-аккаунте amurpogoda.

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#погода

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