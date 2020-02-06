В результате автоаварии под Свободным пострадали три человека

На выезде из Свободного произошло ДТП, в результате которого пострадали люди. УАЗ и японский универсал столкнулись в среду, 5 февраля, в 18:30 на перекрестке двух автодорог – «Обход города Свободный» и «Свободный – Буссе».

Как сообщает Gzt-sv.ru со ссылкой на очевидцев, водитель Nissan AD на перекрестке собирался повернуть налево и не пропустил УАЗ, который двигался по главной дороге.

По данным издания, в результате ДТП травмированы водители двух автомобилей и пассажир «УАЗика». Автомобили получили сильные механические повреждения. От удара отечественное авто завалилось на бок.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 28 декабря 2019 года на этом перекрестке в результате ДТП погиб инструктор Свободненской автошколы.