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сегодня, 16:05 0

Более 1 800 туристов посетили космодром Восточный за год

Более 1 800 туристов посетили космодром Восточный за год
Фото: roscosmos.ru

В 2019 году космодром Восточный посетили более 1 800 туристов. Это рекордная для данного объекта цифра, и она постоянно растет.

На пуск 5 июля прибыло порядка ста туристов, остальные приезжали на Восточный в межпусковой период.

На космодроме для туристов разработан специальный тур, в рамках которого они традиционно могут увидеть монтажные корпуса технического комплекса, посетить стартовый комплекс, сделать фото на фоне мобильной башни обслуживания.

География туристов – от Владивостока до Москвы, приезжают и иностранцы. Но самые частые посетители космодрома – школьники, на осенних и весенних каникулах автобусы с детьми прибывали практически ежедневно, пишет ЦЭНКИ. Также посмотреть на самую современную космическую гавань приезжает много путешественников. Всего за год на космодром прибыли 74 коммерческие группы.

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#космодром #туризм

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