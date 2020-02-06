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В соседнем с Приамурьем Хэйлунцзяне число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 37

В соседнем с Приамурьем Хэйлунцзяне число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 37
Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусной инфекцией в китайской провинции Хэйлунцзян, соседствующей с Амурской областью, за сутки увеличилось на 37 человек. В городе Дацин зафиксирован один случай с летальным исходом.

6 февраля руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 37 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, а также о 110 предположительных фактах заболевания в провинции. 7 случаев полного выздоровления подтверждено в Харбинской инфекционной больнице, в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний провинции Хэйлунцзян и в Народной больнице города Шуанъяшань.

Таким образом, по состоянию на 24:00 5 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 227 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 82 случая – в городе Харбин, 12 – в городе Цзямусы, 10 – в городе Муданьцзян, 26 – в городе Цицикар, 13 – в городе Дацин, 21 – в городе Тиси, 20 – в городе Шуанъяшань, 9 – в городе Цитайхэ, 2 – в городе Хэган, 29 – в городе Суйхуа, 2 – в округе Большой Хинган. Один случай ранее был зафиксирован в городском округе Хэйхэ. 222 случая имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, незначительно уменьшилось и на сегодняшний день составляет 1 978 человек. В настоящий момент выявлено 6 323 человека, контактировавших с заболевшими, из них 2 649 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 3 247 граждан находятся в процессе диагностики.

В масштабе страны, министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 5 февраля сообщает о 28 018 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 3 694 больше, чем днем ранее. 3 859 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 563 случая – с летальным исходом, 24 702 – предположительные случаи заболевания. При этом 1 153 человека после заражения полностью выздоровели.

В настоящий момент выявлено 282 813 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 186 354 находятся на стадии диагностирования.

В Гонконге по-прежнему сообщается о 21 подтвержденном случае заболевания, в Макао – 10, на Тайване – 11. В Гонконге зафиксирован первый случай с летальным исходом.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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