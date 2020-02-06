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сегодня, 15:59 0

В Благовещенске готовится к открытию мужская выставка

В Благовещенске готовится к открытию мужская выставка
Фото: pixabay.com

В Благовещенске откроется необычная выставка. Все предметы в экспозиции сделали мужчины – ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества, художники, фотолюбители. Выставка «Мужская работа» приурочена ко Дню защитника Отечества.

Открытие состоится в пятницу, 7 февраля, в 12 часов в Доме ремесел, который находится по адресу: улица Красноармейская, 159/3. Свое творчество представят мужчины – мастера-ремесленники и мастера декоративно-прикладного творчества, художники, которые представят свои работы в стиле стимпанк, изделия из металла, кожи, дерева, доспехи.

«Выставка поможет раскрыть творческий мир мужчин абсолютно по-другому», – говорят в Городском доме культуры. Кроме рукодельных предметов, на экспозиции представят работы фотолюбителей и коллекции увлеченных людей.

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#культура

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