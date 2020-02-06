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сегодня, 15:48 0

Бывший работник Норского лесничества отправится в колонию за служебный подлог

Бывший работник Норского лесничества отправится в колонию за служебный подлог
Фото: amur.info

В Амурской области суд признал сотрудника Норского лесничества виновным в совершении служебного подлога. На протяжении 2019 года он составил два подложных протокола, чтобы завысить показатели работы.

Как сообщает прокуратура Амурской области, лесничий составил в отношении двух граждан подложные протоколы об административных правонарушениях по части 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима». Но фактически эти административные правонарушения не совершались.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Амурской области. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

С учетом обстоятельств уголовного дела, в том числе наличия у виновного непогашенной судимости Селемджинский районный суд назначил осужденному наказание в виде трех лет пяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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#природа #происшествия #суды

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