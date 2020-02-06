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Кот стал звездой Сети и обзавелся собственной линией одежды

Кот стал звездой Сети и обзавелся собственной линией одежды
Фото: instagram.com/my_boy_belarus/?utm_source=ig_embed

Косоглазый кот по кличке Беларусь собрал тысячи долларов пожертвований благодаря собственной линии одежды, на которой изображен он сам. Косоглазие не только не мешает коту жить, но и придает ему определенный шарм.

Зрачки кота смотрят в разные стороны, из-за чего у него всегда удивленный вид. Популярность кот приобрел в июне 2018-го, когда его фотографии опубликовал приют, в котором находился кот.

Рейчел Кралл увидела фото и влюбилась в животное с первого взгляда. Девушка забрала его к себе и рассказала, что кот любит смотреть в разные стороны одновременно. По ее словам, косоглазие не мешает животному жить обычной кошачьей жизнью. За страницей Беларуси в Инстаграме следят более 255 тысяч человек.

Помимо того, что хозяйка кота постоянно публикует его фото, она запустила линию одежды с котом. Все собранные деньги девушка перечисляет благотворительным организациям. Так, за 2019 год удалось заработать шесть тысяч долларов (380 тысяч рублей).

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#животные #жизнь

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