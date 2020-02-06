Умер легендарный американский актер Кёрк Дуглас

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Он отметил, что его отец был «легендой для мира, актёром из золотого века кино». Кроме того, он был писателем, филантропом и экс-послом доброй воли Госдепартамента США.

В 1996 году Кёрк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился. После болезни он уже не смог сниматься, пишет «Коммерсант».

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Кёрк Дуглас — лауреат премий «Оскар», «Золотой медведь», «Сезар», премии Гильдии киноактеров США. В 1957 году за роль Винсента Ван Гога в фильме «Жажда жизни» Дуглас получил «Золотой глобус».

Кирк Дуглас в роли Спартака в одноименном фильме. Фото: krot.info

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах. Он сыграл в таких картинах, как «Спартак», «Туз в рукаве», «Детективная история», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые». В 1996 году он стал обладателем почётного «Оскара», сообщает RT.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. Сейчас он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.