В интернете выставили на продажу оберег от коронавируса за 1,6 миллиона рублей

На одном из популярных сайтов объявлений публикуют частные объявления о продаже оберегов от коронавируса. Самый дешевый талисман стоит 999 рублей, самый дорогой – 1 635 258 рублей.

Один из продавцов утверждает, что получил небольшую деревянную подвеску от прабабушки. «Защищает от любых вирусов, оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложненную степень пневмонии, оберег защищает, если в него верить и уважительно относиться, распространяется на болезни вызывающей грипп», – гласит описание (Орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Продавец самого дорогого оберега, судя по профилю, живет в Санкт-Петербурге. В описании объекта продажи – это маленький бутылек с неизвестным содержимым, – говорится, что он нагревается при приближении граждан Китая.

В Москве продают «славянские обереги от коронавируса». «Каждый из них побывал в храме. Цена указана за одну штуку», – предупреждает автор другого объявления.

И если по этим сообщениям о продаже сразу непонятно, серьезны их авторы или все-таки шутят, то по объявлению жителя Челябинской области видно – его податель демонстрирует чувство юмора. Он продает самодельный светильник из арматуры и колючей проволоки. «Антуражное украшение гаража, участка либо бункера. Годится как оберег от коронавируса», – говорится в описании.

В Амурской области по слову «коронавирус» сайт объявлений выдает всего два результата: «маска от коронавируса» и «грибы из Вьетнама», которые, судя по описанию, не только не содержат коронавируса, но еще и способны защитить от него.